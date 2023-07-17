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Можно ли вернуть деньги со счета приложения "Парковки Алматы", рассказали в акимате

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Паркомат компании AlanParking
Паркомат компании AlanParking. Фото: facebook.com/almaty.parking

Как алматинцы смогут вывести деньги со счета А-parking после введения альтернативного программного обеспечения по оплате парковок, рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата Алматы.

Ранее в пресс-службе акимата южной столицы сообщили, что в Алматы создан единый оператор – коммунальное госпредприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы паркинг". До полного запуска программного обеспечения коммунального предприятия компания А-parking, ранее администрировавшая парковки города, будет продолжать свою деятельность и принимать оплату.

Однако после завершения работы приложения "Парковки Алматы" алматинцы смогут вывести денежные средства со счета путем обращения в компанию с заявлением.

"Лучше всего на имя этой компании, где у вас есть абонентский счет, написать заявление о возврате денег. Но автоматический перевод денежных средств со старого приложения в новое пока не возможен", – рассказали в акимате.

Напомним, в августе прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе планируют построить многоуровневые парковки.

В феврале текущего года он рассказал, когда и где появится первая многоярусная парковка в Алматы. По его словам, строительство этого первого многоярусного муниципального паркинга на 267 парковочных мест завершится до конца текущего года.

В апреле стало известно о том, что все платные парковки в Алматы были возвращены обратно в коммунальную собственность мегаполиса.

Позже градоначальник заявил, что арендованные от имени города парковки будут переданы в "Алматы паркинг", а вырученные средства будут идти в бюджет. Он также сообщил, что в мегаполисе будет увеличена плата за парковки.

Между тем депутат мажилиса Самат Нуртаза поднял проблему платных автостоянок. Как он отметил, изначально предполагалось, что платные парковки позволят решить в крупных городах страны проблему беспорядочно припаркованных авто. Но в итоге, по его словам, проблема так и не решена, наоборот, возникают вопросы, являющиеся основанием для социальных протестов.

В конце июня Досаев заявил, что в Алматы это осенью хотят ввести дифференцированный тариф за парковку.

"Систему дифференцированной оплаты мы как хотели ввести: в центре – дороже, как во всем мире, а двигаясь к новым районам, по мере удаления от центра, ставка будет ниже. Поэтому дифференцированный тариф мы будем вводить этой осенью. Надеюсь, в сентябре эту работу закончим и предложим на рассмотрение маслихата, чтобы они нас поддержали", – пояснил он.

Также в акимате Алматы сегодня рассказали, что с начала августа платные парковки начнут функционировать в Медеуском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028987-mozhno-li-vernut-dengi-so-scheta-prilozheniya-parkovki-almaty-rasskazali-v-akimate/

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