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Пробки на Аль-Фараби в Алматы: на каких участках ремонт уже завершили

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Дорожный знак на дороге в Алматы
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы по проспекту Аль-Фараби продолжаются ремонтные работы. В пресс-службе городского акимата рассказали, на каких участках соответствующие работы уже завершены, передает NUR.KZ.

В пресс-службе городского акимата сообщили, что в Алматы ремонт дорог по проспекту Аль-Фараби продвигается поэтапно.

"С 12 по 13 июля было введено реверсивное движение от улицы Сыргабекова до реки Есентай с частичным перекрытием. На сегодняшний день ремонтные работы на южной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Торайгырова до моста через реку Есентай уже завершены, а движение – открыто", – рассказали в акимате города.

Отмечается, что следующим этапом начнется ремонт участка по проспекту Аль-Фараби от моста через реки Есентай до улицы Западный Желтоксан с 14 по 15 июля.

Схема перекрытия Аль-Фараби
Схема перекрытия Аль-Фараби. Фото: пресс-служба акимата Алматы

При этом для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта будут приняты следующие меры:

  • с 23:00 14 июля до 08:00 15 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по южной стороне проспекта;
  • с 08:00 до 21:00 15 июля будет организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения с северной стороны проспекта Аль-Фараби от реки Есентай до улицы Западный Желтоксан. Количество полос движения в западном и восточном направлениях по Аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции;
  • во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 23:00 14 июля до 07:00 16 июля движение транспорта по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении (от моста через реку Есентай) будет перекрыто полностью.

"Объезд закрытых участков будет осуществлен через улицу Жарокова в северном направлении. Движение транспорта по направлению улицы Сыргабекова, улицы Ушкемпирова, улицы Каппарова и по разворотному тоннелю (на запад) на ТРЦ "Esentai Mall" будет доступно", – отметили в акимате.

Кроме того, для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, будут установлены знаки ограничения скорости 40 км/ч, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.

"Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены металлические турникеты, которые будут разделять транспортные потоки", – говорится в сообщении.

Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, а также в приложении 2ГИС, подчеркнули в акимате.

Напомним, что движение по мосту через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби ограничили до сентября в связи со строительно-монтажными работами. Позже в городском акимате показали, как будет выглядеть мост после их завершения.

Кроме того, в начале июня стало известно, что из-за реконструкции теплосетей до 30 августа текущего года будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах Алматы. Также в акимате города объясняли, почему дороги для ремонта нужно перекрывать именно днем, а не в ночное время.

Сегодня аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

"Проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая — с 2015 года. Хотя обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

Также вчера мы писали, что мост через реку Есентай по Аль-Фараби в Алматы расширят до восьми полос.

Между тем алматинцы жаловались на то, что в течение нескольких часов не могут проехать по проспекту Аль-Фараби из-за перекрытого на ремонт участка дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028587-probki-na-al-farabi-v-almaty-na-kakih-uchastkah-remont-uzhe-zavershili/

Автор: Айбекова Сауле
Пробки на Аль-Фараби в Алматы: на каких участках ремонт уже завершили

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