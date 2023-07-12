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Мост через реку Есентай по Аль-Фараби в Алматы расширят до восьми полос

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Проспект Аль-Фараби в Алматы
Проспект Аль-Фараби в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

В Алматы планируют увеличить количество полос на мосту через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби с шести до восьми - по четыре в двух направлениях, сообщает Telegram-канал акимата города.

Как рассказал руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев, обследование выявило, что мост находится в аварийном состоянии, поэтому его реконструируют. А для того, чтобы в будущем избежать пробок, количество полос увеличат с  шести до восьми.

Отмечается, что мост расширят за счет новых отдельных мостовых сооружений для пешеходов и велосипедистов.

"До реконструкции пешеходы передвигались по мосту, что являлось небезопасным, учитывая, что скорость движения по проспекту Аль-Фараби составляет 80 км/ч", – говорится в сообщении акимата.

По словам Телибаева, реконструкция мостового сооружения будет выполняться в три этапа - сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего слоя, после этого будет проведена гидроизоляция, а затем асфальтовое покрытие.

"Всего мост включает 96 балок. На сегодняшний день заменено 27 балок", – рассказал глава управления.

Напомним, ранее в акимате Алматы сообщали, что движение по мосту через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби будет ограничено с июня до сентября. Сейчас здесь ведутся строительно-монтажные работы. В акимате также показывали, как будет выглядеть мост после реконструкции.

При этом ранее алматинцы высказали недовольство организацией ремонтных работ дорог в южной столице. По словам горожан, они по несколько часов не могут проехать по проспекту Аль-Фараби. Пробки также образовались на прилегающих улицах, через которые алматинцы стараются объехать проспект, а также в центре города.

Добавим, что, помимо ремонта на Аль-Фараби, в четырех районах города до конца августа ведется реконструкция теплосетей, из-за чего движение по некоторым улицам ограничено. Из-за этого больше десяти автобусов изменили маршруты.

Между тем в акимате города объяснили, почему дороги для ремонта нужно перекрывать именно днем, а не в ночное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028288-most-cherez-reku-esentay-po-al-farabi-v-almaty-rasshiryat-do-vosmi-polos/

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