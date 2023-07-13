МВД: Легализации ввезенных после 1 сентября 2022 года авто в Казахстане не будет

Автомобили. Иллюстративное фото: deepblue4you/Getty Images

На брифинге в СЦК представители МВД заявили, что больше в Казахстане не будет акций по легализации иностранных авто, которые ездили по стране незаконно, передает корреспондент NUR.KZ.

В МВД отметили, что подача заявок на легализацию ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года иностранных авто прошла с 23 января до 30 июня текущего года – за это время казахстанцы легализовали 206 тысяч автомобилей.

В министерстве добавили, что больше подобных акций в Казахстане проводить не будут.

"Важная тема касается автомобилей, ввезенных после 1 сентября 2022 года. Сразу скажу, что вопрос их легализации не рассматривается.

Граждане были предупреждены, что легализация носит разовый характер и впредь будут приняты решительные меры для перекрытия нелегальных каналов ввоза и эксплуатации иностранных автомобилей на территории страны", - сообщил председатель комитета адмполиции МВД Кайсар Султанбаев.

Он добавил, что, согласно принятым законодательным изменениям в области обязательного автострахования и дорожного движения, с 12 января 2023 года автострахование иностранных автомобилей гражданами Казахстана не допускается.

В соответствии с кодексом об административных правонарушениях за управление автотранспортом без полиса обязательного автострахования предусмотрен штраф 10 МРП (34500 тенге).

Также в определенных случаях сотрудники полиции вправе задерживать такие автомобили и доставлять их на специальные стоянки.

В МВД сообщили, что сейчас проводят разъяснительную работу среди населения.

Напомним, что легализация иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября 2022 года, стартовала 23 января и завершилась 1 июля.

В связи с этим последние недели в казахстанских спецЦОНах наблюдался ажиотаж. Автовладельцы, не осуществившие процедуру, простаивали в очередях с самого утра до вечера.

Тем временем в МВД не раз отмечали, что продлевать сроки легализации не собираются. Кроме того, спецЦОНы больше чем за неделю до завершения приема заявок перешли на усиленный режим работы.

В конце июня старший инспектор по особым поручениям Комитета адмполиции МВД рассказал, могут ли продлить срок легализации иностранных авто в Казахстане.

А в Атырау владельцы машин с иностранными номерами требовали продлить легализацию и дать возможность узаконить авто, откуда бы его ни ввезли.

Между тем в МВД рассказали, кто может легализовать иностранное авто в Казахстане после 1 июля.

А владельцам авто, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, будет предоставлено право поставить их на временный учет в Казахстане сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе или их последующей первичной регистрации в Казахстане, если транспорт будет снят с учета по месту прежней регистрации в другой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028542-mvd-legalizatsii-vvezennyh-posle-1-sentyabrya-2022-goda-avto-v-kazahstane-ne-budet/