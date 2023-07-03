Прием заявок завершен: кто может легализовать иностранное авто в Казахстане после 1 июля

Автомобили на дороге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня официальный представитель МВД на брифинге в ведомстве сообщила о завершении легализации иностранных автомобилей в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Шугыла Турлыбек напомнила, что с 23 января МВД проводило легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

"С 1 июля прием заявок на легализацию остановлен. За этот период легализовано более 196 тыс. автомобилей. Также поставлено на казахстанский учет свыше 12 тыс. автомобилей-конструкторов, легализация которых начата с 22 мая текущего года", – сообщила она.

При этом она отметила, что всем гражданам, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока при условии соответствия машин предъявляемым требованиям к легализации.

Что касается автомобилей, которые не были сняты с учета по месту прежней регистрации в странах Евразийского экономического союза и по этой причине не были легализованы, то владельцам указанных машин будет предоставлено право поставить их на временный учет в Казахстане сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе или их последующей первичной регистрации в Казахстане, если автомобиль будет снят с учета по месту прежней регистрации в другой стране.

Напомним, что легализация иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября 2022 года, стартовала 23 января и завершилась 1 июля.

В связи с этим последние недели в казахстанских спецЦОНах наблюдался ажиотаж. Автовладельцы, не осуществившие процедуру, простаивали в очередях с самого утра до вечера.

Тем временем в МВД не раз отмечали, что продлевать сроки легализации не собираются.

Кроме того, спецЦОНы больше чем за неделю до завершения приема заявок перешли на усиленный режим работы.

На прошлой неделе старший инспектор по особым поручениям Комитета адмполиции МВД рассказал, могут ли продлить срок легализации иностранных авто в Казахстане.

А в Атырау владельцы машин с иностранными номерами требовали продлить легализацию и дать возможность узаконить авто, откуда бы его ни ввезли.

Между тем мы ранее рассказывали, как прошел последний день легализации иностранных машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027299-priem-zayavok-zavershen-kto-mozhet-legalizovat-inostrannoe-avto-v-kazahstane-posle-1-iyulya/