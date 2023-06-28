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"Настаиваем на продлении срока легализации": автовладельцы в Атырау назвали процедуру нечестной

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Машины едут по дороге
Машины. Иллюстративное фото: Ditto / Getty Images

В Атырау владельцы машин с иностранными номерами требовали продлить легализацию и дать возможность узаконить авто, откуда бы его ни ввезли, передает сайт телеканала КТК.

В сюжете отмечается, что на данный момент процедура распространяется только на транспорт, ввезенный с территории ЕАЭС. Но в Атырауской области есть немало машин и из других стран. Поэтому их владельцы считают легализацию нечестной.

"Мы настаиваем на продлении срока легализации и выдаче нам страхового полиса. Это наше требование. Говорят, время ограничено. Но его же можно продлить! Сколько людей у нас ездят, детей своих возят. Поэтому требование наше – это легализация иномарок и продление страхового полиса", – рассказал автовладелец Салауат Кульбаев.

По словам водителей, их машины, ввезенные, например, из Евросоюза, поставить на учет можно, но это дорого, так как нужно оплатить таможенную пошлину. А правила легализации, когда постановка на учет обходится в 200 тыс. тенге, на них не распространяются. В связи с этим владельцы авто настаивают на том, что условия должны быть едиными для всех.

Между тем в полиции предложили владельцам машин единственный доступный вариант на сегодня – временную регистрацию. По их словам, о продлении сроков легализации и изменении ее условий речи не идет.

"Заявки на легализацию нужно подать до 1 июля. Мы об этом не раз предупреждали. Рассмотрение возможно и после этой даты. Автомобили из Грузии оплачивают таможенные пошлины в обязательном порядке. И на учет ставятся автомобили, ввезенные до 1 сентября. Те, кто прибыл после, на учет не ставятся", – сказал начальник процессингового центра управления административной полиции ДП Атырауской области Женис Даулетов.

Источник: КТК

Добавим, что в понедельник старший инспектор по особым поручениям Комитета адмполиции МВД рассказал, могут ли продлить срок легализации иностранных авто в Казахстане.

Напомним, что легализация иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября 2022 года, стартовала 23 января, а завершится 1 июля.

В связи с этим в казахстанских спецЦОНах начался ажиотаж. Автовладельцы, еще не осуществившие процедуру, простаивают в очередях с самого утра до вечера. Тем временем в МВД не раз отмечали, что продлевать сроки легализации не собираются.

Кроме того, недавно спецЦОНы перешли на усиленный режим работы. График следующий:

  • с понедельника по пятницу – с 09:00 до 20:30;
  • в субботу – с 09:00 до 19:30.

Чтобы пройти процедуру легализации авто, владельцу авто надо оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Подать заявку на процедуру легализации авто можно через портал "Электронного правительства" (egov.kz), приложения банков II уровня, Connection Points в ЦОНах.

Также более подробно о процедуре мы писали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026669-nastaivaem-na-prodlenii-sroka-legalizatsii-avtovladeltsy-v-atyrau-nazvali-protseduru-nechestnoy/

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