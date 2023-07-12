Алматы в пробках из-за ремонта на Аль-Фараби: в акимате рассказали, как будут бороться с заторами

Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В акимате Алматы рассказали, как будут бороться с пробками, образовавшимися в городе из-за ремонтных работ на проспекте Аль-Фараби, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службы ведомства.

Как сообщили в акимате, для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности по проспекту Аль-Фараби от улицы Сыргабекова до реки Есентай с 12 июля до 13 июля будут приняты следующие меры:

с 06:00 будет организован отвод транспортных средств путем реверсного движения с северной стороны проспекта Аль-Фараби от улицы Сыргабекова до реки Есентай;

будет организован отвод транспортных средств путем реверсного движения с северной стороны проспекта Аль-Фараби от улицы Сыргабекова до реки Есентай; с 06:00 до 15:00 будет организовано двухполосное движение в восточном направлении, в западном направлении - однополосное движение;

будет организовано двухполосное движение в восточном направлении, в западном направлении - однополосное движение; с 15:00 до 21:00 - двухполосное движение в западном направлении, однополосное - в восточном направлении.

Во избежание ДТП с 21:00 движение в восточном направлении будет перекрыто полностью, будет организован отвод транспорта по улицы Жарокова в северном направлении.

"Для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.

Перед началом реверсивного с обоих сторон будут выставлены по 25 металлических турникетов, которые будут разделять транспортные потоки", - предупредили в акимате.

Кроме того, выезд с Ремизовки на проспект Аль-Фараби будет организован через южную парковочную зону ТРЦ Esentai Mall. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет выставлен экипаж патрульной полиции.

Напомним, ранее алматинцев предупредили, что проезд по Аль-Фараби и Абая временно перекроют до 06:00 13 июля.

Сообщалось, что строительно-монтажные работы по реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби завершатся 1 сентября. Позже в акимате показали, как будет выглядеть мост после завершения работ.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Также в акимате Алматы объяснили, зачем перекрывать дороги для ремонта днем. Как подчеркнули в ведомстве, создание асфальтобетонных покрытий имеет свои тонкости и нюансы на всех этапах производства. Для большинства разновидностей асфальтобетона необходимо определенное время, чтобы набрать нужную структуру, твердость и прочность.

Напомним также, что более 10 автобусов изменят маршруты из-за ремонта дорог в Алматы.

Между тем жители Алматы жалуются на то, что в течение нескольких часов не могут проехать по проспекту Аль-Фараби из-за того, что участок дороги перекрыли на ремонт. Пробки также образовались на прилегающих улицах, через которые алматинцы стараются объехать проспект, а также в центре города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028283-almaty-vstal-v-probkah-iz-za-remonta-na-al-farabi-v-akimate-rasskazali-kak-budut-borotsya-s-zatorami/