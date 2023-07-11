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Более 10 автобусов изменят маршруты из-за ремонта дорог в Алматы

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Автобусы
Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы в ближайшие два дня 12 автобусов будут ездить несколько иначе из-за закрытия дорог на ремонт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского акимата.

Как сообщили представители городской администрации, 11 и 12 июля схемы движения изменят следующие маршруты:

№86:

  • в западном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Мустафина – улица Торайгырова – КТ "Торайгырова/Мустафина";
  • в обратном направлении: улица Торайгырова – улица Навои – улица Жандосова – улица Тимирязева – проспект Сейфуллина – разворот на кольце – проспект Аль-Фараби (восток) – далее по схеме;

№127:

  • в северном направлении: улица Жарокова – улица Тимирязева – проспект Сейфуллина – разворот на кольце – проспект Аль-Фараби (восток) – далее по схеме;
  • в обратном направлении – без изменений;

№68:

  • в северном направлении: КТ "Улица Алматинская" – улица Вишневская – улица Алматинская – Улица Рахмадиева – улица Какимбека Салыкова – улица Центральная – улица Жаксылыка Ушкемпирова – КТ "Санаторий Коктем";
  • в обратном направлении: КТ "Санаторий Коктем" – улица Жаксылыка Ушкемпирова – улица Центральная – улица Какимбека Салыкова – Улица Рахмадиева – улица Алматинская – улица Жарокова – КТ "Улица Алматинская";

№38:

  • в восточном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Тимирязева – проспект Сейфуллина – разворот на кольце – проспект Аль-Фараби (восток) – далее по схеме;
  • в обратном направлении – без изменений;

№63:

  • в восточном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Тимирязева – проспект Сейфуллина – разворот на кольце – проспект Аль-Фараби (восток) – далее по схеме;
  • в обратном направлении – без изменений;

№211:

  • в восточном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Тимирязева – улица Желтоксан – улица Сатпаева – улица Байтурсынова – КТ "Дворец спорта";
  • в обратном направлении – без изменений;

№34:

  • в восточном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Вишневая – улица Жарокова (север) – проспект Аль-Фараби (запад) – далее по схеме;
  • в обратном направлении – без изменений;

№135:

  • в восточном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Вишневая – улица Жарокова (север) – проспект Аль-Фараби (запад) – далее по схеме;
  • в обратном направлении – без изменений;

№77:

  • в восточном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Вишневая – улица Жарокова (север) – проспект Аль-Фараби (запад) – далее по схеме;
  • в обратном направлении – без изменений;

№32:

  • в восточном направлении: проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Вишневая – улица Жарокова (север) – проспект Аль-Фараби (запад) – далее по схеме;
  • в обратном направлении – без изменений;

№103:

  • в восточном направлении: пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Вишневая – ул. Жарокова (север) – проспект Аль-Фараби (запад) – далее по схеме;
  • в обратном направлении – без изменений;

№116:

  • в восточном направлении: улица Витебская – проспект Аль-Фараби – улица Жарокова – улица Вишневая – улица Жарокова (север) – проспект Аль-Фараби (запад) – далее по схеме;
  • в обратном направлении – без изменений.

Напомним, ранее в акимате Алматы рассказывали о новом способе ремонта дорог, благодаря которому ожидается усиление износостойкости, что предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

"Акимат Алматы убедительно просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям на дорогах. Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше", – обращались к жителям представители городской администрации.

При этом горожан предупреждали, что с 22:00 10 июля до 06:00 13 июля в дневное и ночное время будет полностью перекрыто движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Жарокова до улицы Жаксылыка Ушкемпирова в восточном направлении. Объезд будет обеспечен по улицам Жарокова, Тимирязева, Сейфуллина.

А 6 июня начались строительно-монтажные работы по реконструкции моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби, они завершатся 1 сентября. В связи с этим движение на мосту было ограничено.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028125-bolee-10-avtobusov-izmenyat-marshruty-iz-za-remonta-dorog-v-almaty/

Автор: Александра Гольм
Более 10 автобусов изменят маршруты из-за ремонта дорог в Алматы

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