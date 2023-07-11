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Озвучены планы по ремонту дорог в Алматы на текущую неделю

Опубликовано:

Знак "Дорожные работы"
Знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы продолжаются дорожные работы, по завершении которых доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с 86% до 89%, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управление городской мобильности города.

Как сообщили в ведомстве, на текущей неделе планируется провести работы по среднему ремонту на некоторых участках проспектов Абая и Аль-Фараби. Работы будут проводиться при благоприятных условиях и по мере проведения подготовительных работ.

По проспекту Абая

При благоприятных погодных условиях в целях укладки асфальтобетонного покрытия с 22:00 13 июля до 7:00 15 июля по проспекту Абая в восточном направлении – от улицы Розыбакиева до улицы Ауэзова – будет полностью перекрыто движение. Объезд будет обеспечен по улицам Брусиловского, Тургут Озала, Мынбаева, Жамбыла, Сатпаева, Жандосова, Манаса, Байзакова.

По проспекту Аль-Фараби

Как пояснили в управлении, при благоприятных погодных условиях в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 22:00 15 июля до 7:00 17 июля будет перекрыто движение по проспекту Аль-Фараби на участке – от моста через реку Есентай до улицы Западный Желтоксан. Объезд будет осуществлен по улицам Каппарова, Жамакаева и проспекту Сейфуллина.

"13 июля с 6:00 будет открыто движение по проспекту Аль-Фараби на участке от улицы Жарокова до улицы Жаксылыка Ушкемпирова, где завершен средний ремонт с использованием полимерасфальтобетона. Данные полимеры увеличивают устойчивость к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также удлиняют срок эксплуатации дорожного покрытия, повышают прочность и морозостойкость асфальтобетонного покрытия", – добавили в управлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028254-ozvucheny-plany-po-remontu-dorog-v-almaty-na-tekuschuyu-nedelyu/

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