Стала известна причина перебоев в подаче электроэнергии в Атырау
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В Атырау сегодня происходили отключения электроэнергии. Причины перебоев озвучила компания "Атырау Жарык" на своей официальной Facebook-странице.
"В связи с дефицитом генерируемой мощности на электростанциях Западного региона и увеличения мощности на транзитной линии 220кВ Уральск-Атырау при предельном режиме работы транзитных линий срабатывается противоаварийная автоматика САОН (специальная автоматика отключения нагрузки) путем отключения электрической энергии", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что данная автоматика работает для сохранения устойчивости узла нагрузки при аварийных возмущениях, таких как отключение одной или нескольких питающих линий.
"В данный момент принимаются меры по недопущению повторных случаев отключения электрической энергии", – добавили в "Атырау Жарык".
В компании также призвали жителей города с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Напомним, на прошлой неделе после остановки энергоблока №1 часть Атырау осталась без электричества. Также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.
Подачу электричества в Атырау полностью восстановили через несколько часов вечером 3 июля. Электроэнергию подали и в Атырауский НПЗ.
По поручению президента была создана специальная госкомиссия по расследованию причин аварии.
Позже премьер-министр Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру. Он посетил Актау с рабочей поездкой и сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.
Из-за аварийного отключения на АНПЗ в воздух было выброшено 8 тысяч кубометров технологического газа.
В минувшую пятницу на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) вновь вышел из строя энергоблок №1.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028103-stala-izvestna-prichina-pereboev-v-podache-elektroenergii-v-atyrau/