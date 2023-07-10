Стала известна причина перебоев в подаче электроэнергии в Атырау

Линии электропередачи. Иллюстративное фото: pexels.com

В Атырау сегодня происходили отключения электроэнергии. Причины перебоев озвучила компания "Атырау Жарык" на своей официальной Facebook-странице.

"В связи с дефицитом генерируемой мощности на электростанциях Западного региона​ ​и увеличения мощности на транзитной линии 220кВ Уральск-Атырау ​при предельном режиме работы транзитных линий срабатывается противоаварийная автоматика ​САОН (специальная автоматика отключения нагрузки) путем отключения электрической энергии", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что данная​ автоматика работает для ​сохранения устойчивости узла нагрузки при аварийных возмущениях, таких как отключение одной или нескольких питающих линий.

"В данный момент принимаются меры по недопущению повторных случаев отключения электрической энергии", – добавили в "Атырау Жарык".

В компании также призвали жителей города с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним, на прошлой неделе после остановки энергоблока №1 часть Атырау осталась без электричества. Также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Подачу электричества в Атырау полностью восстановили через несколько часов вечером 3 июля. Электроэнергию подали и в Атырауский НПЗ.

По поручению президента была создана специальная госкомиссия по расследованию причин аварии.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру. Он посетил Актау с рабочей поездкой и сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

Из-за аварийного отключения на АНПЗ в воздух было выброшено 8 тысяч кубометров технологического газа.

В минувшую пятницу на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) вновь вышел из строя энергоблок №1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028103-stala-izvestna-prichina-pereboev-v-podache-elektroenergii-v-atyrau/