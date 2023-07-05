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Несколько нефтеперекачивающих станций КТК в Казахстане остановили из-за аварии на МАЭК

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Нефтеперекачивающая станция
НПС. Иллюстративное фото: cpc-online.ru

Три нефтеперекачивающие станции КТК в Казахстане приостановили работу из-за аварии на МАЭК, которая произошла 3 июля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители Каспийского трубопроводного консорциума сообщили об энергоснабжении объектов КТК по состоянию на 5 июля.

"Вынуждены констатировать, что последствия нештатной ситуации на энергосетях Западного Казахстана до сих пор не устранены полностью.

В связи с отсутствием питания по двум вводам от Атырау-Жарык (авария со стороны KEGOC) в 09:39 мск (12:39 по времени Астаны – прим. ред.) НПС Тенгиз остановлена с сохранением приема нефти от ТШО (Тенгизшевроил – прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Также в связи с посадкой напряжения со стороны Атырау-Жарык в 09:42 мск (12:42 по времени Астаны) была остановлена НПС Атырау с остановкой приема от всех поставщиков нефти.

В этот же момент была остановлена НПС Исатай по команде ГЦУ КТК из-за остановки НПС Тенгиз и Атырау.

"В очередной раз отметим профессионализм работников КТК не допустивших повреждения станционного оборудования при внезапных отключениях внешнего энергоснабжения. Выражаем надежду и уверенность в скорейшем полноценном восстановлении работы энергосетей Республики Казахстан.

О возобновлении работы НПС будет сообщено дополнительно", – добавили в компании.

Как сообщается на сайте "Панорама КТК", нефтеперекачивающая станция "Тенгиз" – это головная НПС в Атырауской области, начальная точка маршрута нефтепровода "Тенгиз – Новороссийск".

Она была введена в эксплуатацию в 1989 году. НПС получает нефть с нефтегазового месторождения "Тенгиз" и перекачивает сырье на НПС "Атырау".

НПС "Атырау"действующая станция в Атырауской области. Введена в эксплуатацию в 1989 году. Она была модернизирована в рамках Проекта расширения в 2015 году. Получает нефть с НПС "Тенгиз" и с поддержкой рабочего давления передает ее на НПС "Исатай". 

НПС "Исатай" промежуточная нефтеперекачивающая станция, расположенная в Исатайском районе Атырауской области на 292 километре нефтепровода "Тенгиз – Новороссийск". Построена в рамках Проекта расширения трубопроводной мощности КТК, прежнее название – А-НПС-3А. Введена в эксплуатацию в 2017 году.

Авария на МАЭК

Напомним, что вечером 3 июля был остановлен энергоблок №1 на ТЭС Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК). Причиной стало резкое увеличение подпитки котла. Из-за этого часть города Атырау осталась без электричества, а также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

При этом из-за отключения электроэнергии на МАЭК была частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях.

Появлялась информация об остановке трех НПЗ Казахстана, но ее опровергли представители Минэнерго.

По поручению президента под председательством премьер-министра Алихана Смаилова была создана специальная госкомиссия по расследованию причин аварии. Позже премьер поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру.

Сегодня Смаилов посетил Актау с рабочей поездкой. Он сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027709-neskolko-stantsiy-ktk-v-kazahstane-priostanovili-rabotu-iz-za-avarii-na-maek/

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