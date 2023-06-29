Балхашцы просят отремонтировать водопровод вместо строительства набережной за 4 млрд тенге

Жители Балхаша в очереди за водой. Кадр из видео: КТК

В Балхаше активисты возмутились строительством набережной за 4 млрд тенге. Они заявили, что для жителей предпочтительней ремонт городского водопровода, передает сайт телеканала КТК.

Жители города напомнили, что весной они почти на неделю оставались без питьевой воды. Сначала крупная поломка произошла на водоводе, а затем – на самой насосной станции. Тогда горожан спасали всего два водовоза.

"На сутки мы оставались и неделю без воды сидели. Вот хотелось бы знать, зачем нам нужен проект за 4 миллиарда – пляж, когда в данный момент мы, все жители, нуждаемся, чтобы наши коммуникации были приведены в порядок.

В действительности мы как бы одеты, а внутри ничего нет. Мы уже устали. Мы жители, мы платим налоги, мы вкладываемся, но мы не можем получить качество. Для туристов, я понимаю, для предпринимателей, но мы 77 256 население, не все занимаются предпринимательством", – заявила активистка Мейиргуль Кульпеисова.

По данным телеканала, масштабная реконструкция набережной возмутила многих. Как и замена старой брусчатки, которая выглядит, по мнению балхашцев, очень даже прилично.

Но власти с жителями не согласны. Они уверяют, что отремонтированная набережная станет местом притяжения не только для местных, но и для туристов. По проекту там появятся мостики, фонтаны, малые архитектурные формы, оригинальные выходы к озеру.

Про коммунальные проблемы тоже обещают не забывать и заменить коммуникации, однако только в течение четырех лет.

"Этот проект планировался как точка притяжения для туристов, так как Балхаш уже вошел в Дорожную карту по развитию туризма. Если суммировать, я не думаю, что проект дорогой. В данный момент уже с прошлого года ведутся работы по реконструкции водопроводных сетей 2-3 очереди. Водопровод вообще у нас рассчитан на четыре года", – отметил руководитель отдела ЖКХ акимата Балхаша Ануар Самиев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026714-balhashtsy-prosyat-otremontirovat-vodoprovod-vmesto-stroitelstva-naberezhnoy-za-4-mlrd-tenge/