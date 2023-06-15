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Погасят кредиты и дадут квартиры: какую помощь оказывают семьям погибших лесничих в Абайской области

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Семьи погибших при пожаре в области Абай
Члены семей погибших. Фото: primeminister.kz

Составлен список, куда вошли члены семей 14 погибших при пожаре в Абайской области, а также участвовавшего в ликвидации огня Сергея Архипова, сообщается на официальном сайте правительства.

Акиматом области Абай совместно с уполномоченными госорганами составлен список членов семей 14 погибших работников РГУ "ГЛПР "Семей орманы" при тушении крупного пожара в Успенском лесничестве, а также участвовавшего в ликвидации огня тракториста Сергея Архипова.

Высотное здание
Высотное здание. Фото: primeminister.kz

Одна из квартир
Одна из квартир. Фото: primeminister.kz

Одна из квартир
Одна из квартир. Фото: primeminister.kz

В соответствии с поручениями главы государства им оказываются следующие виды социальной поддержки:

  • предоставлены в собственность новые двух или трехкомнатные квартиры (в зависимости от количества членов семьи) с мебелью в городе Семее;
  • будет погашена кредитная задолженность погибших граждан и членов их семей. Общая сумма списанных кредитов составит 36,2 млн тенге (по состоянию на 15 июня);
  • материальная помощь из средств фонда "Қазақстан халқына" в размере 7 млн тенге семье и по 2 млн на каждого несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма выплат составит 127 млн тенге (по состоянию на 15 июня);
  • ежемесячное пособие из госбюджета по потере кормильца находящимся на иждивении членам семьи;
  • ежемесячная социальная выплата по потере кормильца из Государственного фонда социального страхования детям до 18 лет, при очном обучении в вузе – до его окончания, но не более 23 лет;
  • единовременное пособие на погребение из ЕНПФ;
  • материальная помощь детям школьного возраста из фонда всеобуча в размере 500 тыс. тенге, а также принадлежности (обувь, форма) и путевка в летний лагерь;
  • ежемесячные выплаты за счет средств работодателя (в зависимости от размера зарплаты);
  • единовременная помощь за счет работодателя согласно коллективному договору.
Помощь семьям погибших
Помощь семьям погибших. Фото: primeminister.kz

Наряду с этим будет оказана материальная помощь от АО "Народный банк Казахстана" в размере 3 млн тенге каждой семье, а также других коммерческих организаций.

Кроме того, акиматом совместно с ОФ "Ақ Ертіс" открыт специальный счет для аккумулирования средств частных пожертвований и спонсоров для дальнейшего оказания помощи семьям погибших и пострадавших.

Ранее семья Сергея Архипова – тракториста, который отправился тушить лесной пожар в области и погиб, – попросили не оставлять их без помощи. Сегодня близким Архипова, а также семьям остальных погибших при трагедии в Абайской области уже вручили ключи от новых квартир в Семее.

Также сегодня вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев рассказал, что лесной пожар в области потушат в ближайшее время – примерно четыре-пять дней до полной ликвидации.

Пожар в Абайской области бушует с 8 июня. Вчера в МЧС заявляли, что огонь локализован, то есть перестал распространяться дальше.

В результате трагедии погибли 14 человек – сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы". Все они были посмертно награждены орденами за мужество и самоотверженность.

14 июня было найдено тело еще одного сотрудника лесничества – Сергея Архипова. Смерть мужчины, как сообщили позже, наступила в результате острой сердечной недостаточности – кардиомиопатии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024962-kakuyu-pomosch-okazhut-semyam-pogibshih-pri-pozhare-v-abayskoy-oblasti/

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