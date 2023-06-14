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Лесной пожар в Абайской области локализовали

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Пожарная машина в горящем лесу
Пожарная машина. Фото: t.me/qr_tjm

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Марат Кульдиков объявил, что лесной пожар в Абайской области локализован, сообщается в официальном Telegram-аккаунте МЧС.

"14 июня в 21:00 по итогам облета и оценки оперативной обстановки генерал-майором Маратом Кульдиковым объявлена локализация по природному пожару на территории природного резервата "Семей орманы" в Абайской области", – говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что до полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом.

Наряду с этим ранее эвакуированные жители села Булак близ Семея вернулись в свои дома, сообщил акимат Абайской области в своем официальном Telegram-канале.

"Жителей села эвакуировали из-за риска распространения фронта пожара. В настоящее время ситуация стабилизировалась и находится на полном контроле властей. Было принято решение о возврате жителей в свои дома", – говорится в публикации.

Сообщается, что всего из села Булак были эвакуированы 117 человек, среди которых 50 детей.

Ранее сегодня генпрокурор Берик Асылов доложил президенту о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай.

Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов под руководством замгенпрокурора. По итогам следствия будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц.

Также сегодня замгенпрокурора Жандос Умиралиев озвучил три версии лесного пожара в Абайской области.

"Первая, это понятно, – умышленный поджог в целях реализации лесного фонда, скажем. Это тоже не секрет. Вторая – может быть неосторожное обращение с огнем. Человеческий фактор. Не исключаем и природный характер. То есть все эти версии мы будем одновременно смотреть, не исключаем ни одну из них", – сказал он.

Кроме того, Умиралиев подтвердил, что экс-глава МЧС Юрий Ильин, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова и аким Абайской области Нурлан Уранхаев будут допрошены в рамках дела.

Напомним, что пожар на востоке Казахстана не утихал с прошлой недели, в результате погибли 14 человек – все они были лесничими.

11 июня на место ЧП прибыл президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, обещал оказать финансовую поддержку.

Позже Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту лесного пожара в Абайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024809-lesnoy-pozhar-v-abayskoy-oblasti-lokalizovali/

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