На информацию о вывозе древесины с места пожара в Абайской области ответили в Минэкологии

Пожар в Абайской области. Фото: пресс-служба Минобороны

В Сети появилась информация о том, что со сгоревших участков в Абайской области начали вывозить древесину. Представители Минэкологии прокомментировали это в своем официальном Telegram-канале.

Фото и видео якобы с вывозом древесины из резервата "Семей орманы" появились в различных аккаунтах и пабликах в Сети. Некоторые из них были также размещены в Instagram-сообществе "Оса Семей".

На кадрах видно, как несколько мужчин спиливают дерево с обгоревшим стволом. На самом видео добавлена подпись, утверждающая, что неизвестные якобы начали вырубку деревьев в "Семей орманы".

При этом сами авторы паблика в подписи к публикации уже подчеркнули, что кадры сняты не в Семее.

Также в сообществе публиковались скриншоты из видео, автор которого не называется. На кадрах грузовик в кузове везет спиленные бревна.

Эти данные прокомментировали представители Минэкологии.

"По информации ГЛПР "Семей орманы", видео, распространенное в СМИ по заготовке древесины и ее вывозке с площадей, пройденных лесным пожаром, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все работы кроме тушения пожара были приостановлены, в том числе вырубка и вывоз леса.

Лесной пожар в Абайской области

С 8 июня на востоке Казахстана бушует лесной пожар. Вчера в МЧС заявляли, что огонь локализован.

Сегодня вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев говорил, что пожар планируется полностью потушить через 4-5 дней.

Тем не менее в результате пожара погибли 14 человек – сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы". В Минэкологии публиковали фотографии погибших лесничих. Самому младшему из них в августе исполнилось бы 25 лет, а самому старшему было 63 года. Все они были посмертно награждены орденами за мужество и самоотверженность.

При этом 14 июня было найдено тело еще одного сотрудника лесничества, пропавшего после начала пожара в Абайской области – Сергей Архипов работал трактористом.

В Сети сообщалось, что Архипов Сергей Николаевич 1987 года рождения поехал в село Каштак тушить пожар от Долонского филиала "Семей орманы". Последний раз он выходил на связь 9 июня.

Стало известно, что смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности – кардиомиопатии.

Расследование пожаров в Абайской области

Ранее Генпрокуратура сообщала о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара в Абайской области – одно из них о халатности.

При этом во вторник глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что следствием рассматриваются три версии возникновения лесного пожара в Абайской области.

"Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия", – заявил он.

Также министр ответил, проведут ли проверку в отношении Юрия Ильина.

Кроме того, зампремьер-министра Романа Скляра спросили о том, проверят ли работу акима ВКО Даниала Ахметова, ведь до отделения Абайской области территория входила в его регион.

У министра финансов представители СМИ интересовались, почему у пожарных в Абайской области были плохие условия работы – нехватка техники, рваная амуниция.

"Есть определенные нормативы, мы практически по этим нормативам финансируем министерство. Норма положенности определенная. Понятно, всю технику за один год обновить невозможно. Понятно, надо разобраться", – заявлял в ответ Ерулан Жамаубаев.

Вчера же замгенпрокурора рассказывал, допросят ли в рамках дела по пожару в Абайской области экс-министра по ЧС, министра экологии и акимов.

В целом еще в понедельник, 12 июня, премьер-министр Алихан Смаилов поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия и составить соответствующее заключение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024959-minekologii-otvetilo-na-informatsiyu-o-vyvoze-drevesiny-s-mesta-pozhara-v-abayskoy-oblasti/