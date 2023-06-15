Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На информацию о вывозе древесины с места пожара в Абайской области ответили в Минэкологии

Опубликовано:

Пожар в Абайской области
Пожар в Абайской области. Фото: пресс-служба Минобороны

В Сети появилась информация о том, что со сгоревших участков в Абайской области начали вывозить древесину. Представители Минэкологии прокомментировали это в своем официальном Telegram-канале.

Фото и видео якобы с вывозом древесины из резервата "Семей орманы" появились в различных аккаунтах и пабликах в Сети. Некоторые из них были также размещены в Instagram-сообществе "Оса Семей".

На кадрах видно, как несколько мужчин спиливают дерево с обгоревшим стволом. На самом видео добавлена подпись, утверждающая, что неизвестные якобы начали вырубку деревьев в "Семей орманы".

При этом сами авторы паблика в подписи к публикации уже подчеркнули, что кадры сняты не в Семее.

Также в сообществе публиковались скриншоты из видео, автор которого не называется. На кадрах грузовик в кузове везет спиленные бревна.

Эти данные прокомментировали представители Минэкологии.

"По информации ГЛПР "Семей орманы", видео, распространенное в СМИ по заготовке древесины и ее вывозке с площадей, пройденных лесным пожаром, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все работы кроме тушения пожара были приостановлены, в том числе вырубка и вывоз леса.

Лесной пожар в Абайской области

С 8 июня на востоке Казахстана бушует лесной пожар. Вчера в МЧС заявляли, что огонь локализован.

Сегодня вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев говорил, что пожар планируется полностью потушить через 4-5 дней.

Тем не менее в результате пожара погибли 14 человек – сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы". В Минэкологии публиковали фотографии погибших лесничих. Самому младшему из них в августе исполнилось бы 25 лет, а самому старшему было 63 года. Все они были посмертно награждены орденами за мужество и самоотверженность.

При этом 14 июня было найдено тело еще одного сотрудника лесничества, пропавшего после начала пожара в Абайской области – Сергей Архипов работал трактористом.

В Сети сообщалось, что Архипов Сергей Николаевич 1987 года рождения поехал в село Каштак тушить пожар от Долонского филиала "Семей орманы". Последний раз он выходил на связь 9 июня.

Стало известно, что смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности – кардиомиопатии.

Расследование пожаров в Абайской области

Ранее Генпрокуратура сообщала о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара в Абайской области – одно из них о халатности.

При этом во вторник глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что следствием рассматриваются три версии возникновения лесного пожара в Абайской области.

"Есть версия поджога, халатности, удара молнии. Будут проведены экспертизы и розыскные мероприятия", – заявил он.

Также министр ответил, проведут ли проверку в отношении Юрия Ильина.

Кроме того, зампремьер-министра Романа Скляра спросили о том, проверят ли работу акима ВКО Даниала Ахметова, ведь до отделения Абайской области территория входила в его регион.

У министра финансов представители СМИ интересовались, почему у пожарных в Абайской области были плохие условия работы – нехватка техники, рваная амуниция.

"Есть определенные нормативы, мы практически по этим нормативам финансируем министерство. Норма положенности определенная. Понятно, всю технику за один год обновить невозможно. Понятно, надо разобраться", – заявлял в ответ Ерулан Жамаубаев.

Вчера же замгенпрокурора рассказывал, допросят ли в рамках дела по пожару в Абайской области экс-министра по ЧС, министра экологии и акимов.

В целом еще в понедельник, 12 июня, премьер-министр Алихан Смаилов поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия и составить соответствующее заключение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024959-minekologii-otvetilo-na-informatsiyu-o-vyvoze-drevesiny-s-mesta-pozhara-v-abayskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.