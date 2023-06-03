СМИ сообщили о задержаниях на "Алтын Орде" (видео)

Задержание. Кадр из видео: instagram.com/5region.kaskelen

В СМИ появилась информация о якобы задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" - задержание произошло накануне, 2 июня. В Сети появились кадры с места событий.

По данным корреспондентов "Пятого региона", которые ссылаются на полицейских, в дежурную часть Управления полиции Карасайского района поступила информация о вооруженных людях на автомобиле марки BMW.

Было проведено задержание - среди задержанных, как утверждают корреспонденты издания, оказался замдиректор УТК "Алтын орда".

В полиции им сообщили, что по данному факту было начато досудебное расследование по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Тем не менее в пресс-службе рынка корреспондентам сообщили, что у задержанных охранников есть все разрешительные документы на ношение оружия.

Также были опубликованы кадры с места событий.

Напомним, год назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда".

"Это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов", - подчеркивал глава государства.

Позже аким Алматинской области сообщил, что подведены предварительные итоги проверок. Глава региона заявил, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на "Алтын Орде", включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

Между тем в Комитете госдоходов заявляли, что после проверок в бюджет были уплачены налоги на сумму 1,5 млрд тенге.

А весной прошлого года торговцы рынка жаловались на прежнюю администрацию и утверждали, что их "кинули". Дело в том, что люди купили бутики в строящемся здании, однако потом строительные работы приостановились и произошла смена руководства. С кого спрашивать и когда ждать переезда, продавцы не знали. У некоторых из них даже не было документов, хотя они заплатили деньги.

В середине января этого года в полиции сообщили, что бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в международный розыск

К слову, еще в сентябре прошлого года замакима Алматы сообщал, что рынок "Алтын Орда" планируется преобразовать в оптово-распределительный центр.

На днях глава правительств заявил, что контролировать работу рынка "Алтын орда" будут прокуроры и полицейские. По его словам, на рынке создается неконтролируемая олигополия в региональном масштабе. В результате проверок Генеральной прокуратуры и госорганов выявлено более 300 нарушений норм законодательства РК в сферах санитарного, ветеринарного, экологического, водного, трудового, архитектурно-строительного, противопожарного, налогового контроля, а также в области защиты конкуренции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023232-smi-soobschili-o-zaderzhaniyah-na-altyn-orde-video/