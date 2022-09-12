Новый ж/д вокзал и снос ветхого жилья: как в ближайшие годы изменится Алматы

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В Алматы планируется развивать город полицентрично. Так, будут созданы пять полицентров, приоритетными в развитии из которых являются "Север" и "Восточные ворота". Об этом говорилось на заседании ХXV сессии маслихата города Алматы по утверждению "Программы развития города до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

Замакима Мухит Азирбаев рассказал, что до середины 2023 года будут разработаны мастер-планы 5 новых полицентров.

Мастер-планы полицентров "Север" и "Восточные ворота" будут разработаны до конца этого года. К 2030 году планируется полностью завершить формирование структуры полицентров с учетом их экономической специализации.

Полицентр "Север", расположенный севернее проспекта Райымбека, который планируется полностью модернизировать до конца 2026 года, охватывает частично Жетысуский и Турксибский районы и будет включать в себя редевелопмент индустриальных территорий и территорий с ветхим и индивидуальным жильем советского периода.

"Вместо промышленных зон и старого жилого фонда появится квартальная застройка нового типа – с более плотной сеткой улиц, скверами, активными первыми этажами под малый бизнес. Здесь появится новая рекреационная зона вдоль БАКа, на территории бывшего Зеленстроя, рощи Баума", – сообщил Азирбаев.

"Восточные ворота" станет логистическим хабом, так как находится близко к аэропорту и трассе. Там будет расположен крупный транспортно-пересадочный узел со станцией LRT, автовокзалом "Восточный", линией BRT.

"Здесь же планируется разместить выставочно-развлекательный центр, а также новую рекреационную зону с жилой и социальной инфраструктурой", – рассказал замакима.

Полицентр "Запад" предполагает расширение территории индустриальной зоны, в поселке Боралдай будет размещен третий ж/д вокзал. Возле парка "Сакские курганы" будет создан линейный рекреационный парк площадью 90 гектаров, а также новые благоустроенные жилые кварталы.

Аналогичная перспектива предусмотрена и для "Юго-Запада".

"Рынок "Алтын Орда" планируется преобразовать в оптово-распределительный центр, вместо рынка "Барлык" планируется создание крупного мультимодального транспортно-пересадочного узла, включающего автовокзал "Западный", станции LRT и метрополитена", – заявил Мухит Азирбаев.

По словам спикера, в полицентре "Исторический центр" будет продолжена работа по благоустройству и принята программа по восстановлению и ремонту исторических зданий. Там будет развиваться сфера туризма.

Продолжится прокладка велополос и велодорожек, будут увеличены платные парковочные места, резюмировал замакима.

Кроме того, Алматинский завод тяжелого машиностроения, завод имени Кирова и СИЗО будут передислоцированы, вместо них и ветхого жилья появится квартальная застройка современного типа, а также новый деловой кластер.

Вместе с этим будут устроены променады вдоль улиц Саина, Момышулы, Алтынсарина и других микрорайонных улиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987271-transportnyy-uzel-vmesto-rynka-i-snos-vethogo-zhilya-kak-v-blizhayshie-gody-izmenitsya-almaty/