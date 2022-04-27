"Кинули": торговцы "Алтын Орды" пожаловались на прежнюю администрацию рынка (видео)

Рынок "Алтын Орда". Фото: Sputnik / Тимур Батыршин

Торговцы рынка "Алтын Орда" требуют перевести их в новые павильоны. Бутики люди купили в прошлом году, когда здание только начинали строить. Но сейчас строительство приостановилось, а у рынка сменилось руководство, передает КТК.

По словам предпринимателей, заехать в новые бутики они должны были в начале весны. Но зимой строительство здания по неизвестным причинам остановилось, а на днях торговцы узнали о смене руководства рынка.

С кого теперь спрашивать и когда ждать переезда, продавцы не знают. У некоторых из них даже нет документов на новые бутики.

"Я внесла деньги, предоплату, хочу тоже получить место. Начальство же у нас сменилось. Пришли сюда узнать: мы получим свои места или нет, которые сейчас достраиваются", - рассказала предпринимательница Айгуль Жакипова.

Еще одна предпринимательница, Угия Калигазина, в новом павильоне купила сразу шесть бутиков, чтобы вместе с родными продавать продукты.

По словам женщины, в прошлом году она отдала прежней администрации часть стоимости - 35 тыс. долларов. Администрация рынка обещала выдать договоры, но слово не сдержала. Теперь Угия не знает, что с ее деньгами и получит ли свои места.

"Вот здесь все продано. Деньги собрали, в карманы положили, никакой документ не дали. Всех наших арендаторов обманули, кинули. Они сейчас все в бегах. Теперь страдают наши девчата", - сетует бизнесвумен.

Бутики в строящемся павильоне забронировало порядка 800 торговцев. Места продавали по 8 млн тенге. Большинство предпринимателей заплатило половину суммы. Но есть и такие, кто рассчитался полностью.

По словам торговцев, они должны были переехать в новый павильон еще в марте. Но в январе строительство приостановилось.

В новой администрации заверяют: строительство уже возобновлено, в течение полутора месяцев объект сдадут в эксплуатацию. Средства на завершение работ выделили из бюджета рынка.

Заедут в это здание порядка 250 торговцев, остальные получат места в павильоне, который возведут по соседству. С теми, у кого нет на руках договоров, тоже пообещали разобраться.

"Мы строителям вчера вечером буквально сказали. Я месяц срок дал, чтобы вот это все закончить и запустить этот рынок. Я думаю, если физически в течение месяца не успеют, максимум - полтора месяца. Кто здесь приобретал торговые места, все они получат", - прокомментировал главный администратор рынка "Алтын Орда" Ермек Мархабаев.

Отметим, ранее о рынке "Алтын Орда" высказался аким Алматинской области Канат Бозумбаев. Он заявил, что в ходе проверки рынка были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, экологических, строительных норм, норм ЧС.

Аким также отмечал, что "Алтын Орда" обеспечивает продовольствием больше половины рынков Алматы и области. Сейчас власти работают над демонополизацией базара. Доступ на него по разумным ценам должны иметь крупные крестьянские хозяйства со всех регионов страны, а также импортеры из-за границы. Новые правила для "Алтын Орды" разрабатывает само правительство.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поручил компетентным госорганам навести порядок на рынке "Алтын Орда".

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966943-kinuli-torgovtsy-altyn-ordy-pozhalovalis-na-prezhnyuyu-administratsiyu-rynka-video/