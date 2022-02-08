Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда"

Рынок "Алтын Орда". Фото: Sputnik / Тимур Батыршин

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства дал поручение касательно рынка "Алтын Орда" в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Трехмиллионный Алматы и жители прилегающих населенных пунктов Алматинской области закупаются на "Алтын орде".

Акиму Алматы и Алматинской области совместно с правительством поручаю навести порядок в деятельности базара. Это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов. Даю срок – два месяца", - заявил Токаев.

Напомним, что ранее глава государства дал кабмину 2 месяца на план по возврату вывезенных из Казахстана денег.

Кроме того, президент поручил повысить налоги на майнинг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955150-tokaev-poruchil-navesti-poryadok-na-rynke-altyn-orda/