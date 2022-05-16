Какие нарушения нашли на рынке "Алтын Орда", рассказали в КГД

Рынок "Алтын Орда". Фото: Sputnik / Тимур Батыршин

Ряд контрольных мероприятий в отношении рынка "Алтын Орда" был проведен Комитетом государственных доходов МФ РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По итогам мероприятий обеспечена регистрация в качестве предпринимателей 2993 лиц, торгующих на территории рынка "Алтын Орда" (из них в феврале – 1371, марте – 1443, апреле – 179).

Количество с учетом ранее состоящих на учете индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составило 3324 субъекта.

Ранее на территории рынка на учете состоял 331 налогоплательщик.

Также контрольные мероприятия проводились в отношении арендатора рынка ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" и владельца рынка ТОО "KURYLYS LTD" – "Курылыс ЛТД".

В результате принятых мер в бюджет уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге. Как пояснили в КГД, ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" заплатило налогов на сумму 1,4 млрд тенге, а ТОО "KURYLYS LTD" – "Курылыс ЛТД" внесло в бюджет 92,3 млн тенге.

Кроме того, по итогам проведенной работы в адрес данных компаний выставлены уведомления по результатам камерального контроля на общую сумму 1,3 млрд тенге, по которым начисление налогов составило 1,1 млрд тенге, а взыскано 650 млн тенге.

Как пояснили в КГД, камеральный контроль подразумевает выставление уведомлений органами государственных доходов без проведения налоговой проверки.

В настоящее время начаты налоговые проверки.

Напомним, что в феврале текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда".

В апреле аким Алматинской области Канат Бозумбаев в интервью бизнесмену Арманжану Байтасову сообщил, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на рынке "Алтын Орда", включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

Позже спикер мажилиса Ерлан Кошанов высказался о расследовании нарушений на рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969530-kakie-narusheniya-nashli-na-rynke-altyn-orda-rasskazali-v-kgd/