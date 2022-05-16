Какие нарушения нашли на рынке "Алтын Орда", рассказали в КГД
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Ряд контрольных мероприятий в отношении рынка "Алтын Орда" был проведен Комитетом государственных доходов МФ РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По итогам мероприятий обеспечена регистрация в качестве предпринимателей 2993 лиц, торгующих на территории рынка "Алтын Орда" (из них в феврале – 1371, марте – 1443, апреле – 179).
Количество с учетом ранее состоящих на учете индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составило 3324 субъекта.
Ранее на территории рынка на учете состоял 331 налогоплательщик.
Также контрольные мероприятия проводились в отношении арендатора рынка ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" и владельца рынка ТОО "KURYLYS LTD" – "Курылыс ЛТД".
В результате принятых мер в бюджет уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге. Как пояснили в КГД, ТОО "Altyn Orda QazTrade Ltd" заплатило налогов на сумму 1,4 млрд тенге, а ТОО "KURYLYS LTD" – "Курылыс ЛТД" внесло в бюджет 92,3 млн тенге.
Кроме того, по итогам проведенной работы в адрес данных компаний выставлены уведомления по результатам камерального контроля на общую сумму 1,3 млрд тенге, по которым начисление налогов составило 1,1 млрд тенге, а взыскано 650 млн тенге.
Как пояснили в КГД, камеральный контроль подразумевает выставление уведомлений органами государственных доходов без проведения налоговой проверки.
В настоящее время начаты налоговые проверки.
Напомним, что в феврале текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда".
В апреле аким Алматинской области Канат Бозумбаев в интервью бизнесмену Арманжану Байтасову сообщил, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на рынке "Алтын Орда", включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.
Позже спикер мажилиса Ерлан Кошанов высказался о расследовании нарушений на рынке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969530-kakie-narusheniya-nashli-na-rynke-altyn-orda-rasskazali-v-kgd/