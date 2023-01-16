Бывшее руководство "Алтын Орды" объявили в международный розыск

Рынок "Алтын Орда". Иллюстративное ото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бывшее руководство рынка "Алтын Орда" объявили в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области и озвучили данные подозреваемых, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, сотрудниками криминальной полиции УП Карасайского района объявлены в международный розыск по статье 190 УК РК (Мошенничество):

Данияр Апдигапаров 1982 года рождения; Жумадин Патов 1982 года рождения; Канат Жакаев 1984 года рождения; Айдос Нуркалиев 1986 года рождения.

"В настоящие время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию вышеуказанных лиц и водворению их в ИВС УП Карасайского района", - сообщили в ДП Алматинской области.

О результатах в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, в феврале 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда".

"Это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов", - отметил глава государства. Он дал компетентным органам два месяца, чтобы разобраться в ситуации.

Позже аким Алматинской области сообщил, что подведены предварительные итоги проверок. Глава региона заявил, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на "Алтын Орде", включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

Результатами проверки поделились государственные органы. Например, в КГД МФ РК рассказали, что принятыми мерами в бюджет уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге.

Между тем торговцы рынка жаловались на прежнюю администрацию и утверждали, что их "кинули".

Дело в том, что люди купили бутики в строящемся здании, однако потом строительные работы приостановились и произошла смена руководства. С кого спрашивать и когда ждать переезда, продавцы не знали. У некоторых из них даже не было документов, хотя они заплатили деньги.

Также заместитель акима Алматы сообщал, что рынок "Алтын Орда" планируется преобразовать в оптово-распределительный центр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005433-byvshee-rukovodstvo-altyn-ordy-obyavili-v-mezhdunarodnyy-rozysk/