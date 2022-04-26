"Нет ни одного закона, который не был бы нарушен": Бозумбаев о рынке "Алтын Орда"

Фото: sputnik.kz

Аким Алматинской области Канат Бозумбаев в интервью бизнесмену Арманжану Байтасову сообщил, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на рынке "Алтын Орда", включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

"Два месяца назад было поручение президента навести там порядок. К сожалению, мы не могли туда зайти, потому что таким образом была выстроена схема, что все предприятия, которые владеют или оперируют на этом рынке, были предприятиями малого и среднего бизнеса.

А есть мораторий на проверки МСБ. И мы какое-то время буксовали, а потом доказали, что рынок - это не МСБ. Сменился генеральный прокурор, нынешний генпрокурор Берик Асылов четко разобрался в сути и дал указание", - рассказал Канат Бозумбаев.

В итоге контролирующие органы смогли провести проверку. Сейчас уже есть предварительные итоги.

"Выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, экологических, строительных норм, норм ЧС. В общем, нет ни одного закона, который не был бы нарушен. Включая миграционное законодательство. Очередной рейс сделали недавно, опять 250 незаконно въехавших мигрантов нашли. Поэтому, безусловно, на этом рынке необходимо наводить порядок", - добавил аким Алматинской области.

По его словам, сейчас стоит главный вопрос - демонополизация, потому что "Алтын Орда" является монополистом в Алматы и регионе.

Напомним, ранее Канат Бозумбаев высказался о разделении области, а также ответил на вопрос, является ли он родственником Кайрата Сатыбалдыулы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966844-net-ni-odnogo-zakona-kotoryy-ne-byl-by-narushen-bozumbaev-o-rynke-altyn-orda/