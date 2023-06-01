Контролировать работу рынка "Алтын орда" будут прокуроры и полицейские

Рынок "Алтын Орда". Иллюстративное ото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Премьер-министр Алихан Смаилов провел совещание, на котором были рассмотрены вопросы работы крупнейшего торгового рынка республики "Алтын Орда", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Было отмечено, что на рынке размещено более 5 тыс. торговых мест, а его посещаемость достигает порядка 50 тыс. покупателей в день. Рынок охватывает до 40% оптовой и 70% розничной торговли овощной, мясной продукцией и фруктами в Алматы и Алматинской области. Основными поставщиками товаров для него являются отечественные производители, а также компании из соседних стран.

Вместе с тем, учитывая большой ежедневный поток продукции, на рынке создается неконтролируемая олигополия в региональном масштабе. В результате проверок Генеральной прокуратуры и госорганов выявлено более 300 нарушений норм законодательства РК в сферах санитарного, ветеринарного, экологического, водного, трудового, архитектурно-строительного, противопожарного, налогового контроля, а также в области защиты конкуренции.

По данным акимата Алматинской области, выявленные нарушения устранены частично. При этом увеличилось количество жалоб от предпринимателей на неблагоприятные условия ведения бизнеса, что в конечном счете приводит к необоснованному росту цен на товары.

По итогам обсуждения премьер-министр подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер реагирования в соответствии с действующим законодательством.

В частности, для приведения деятельности рынка "Алтын Орда" в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен поручено организовать общественный контроль, а также создать на его территории постоянную мобильную группу из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ и других уполномоченных госорганов до полного устранения всех нарушений.

"Параллельно с этим будет продолжена работа по созданию в Алматинской агломерации альтернативных оптово-распределительных центров, что позволит сбалансировать торговые потоки и снизить влияние рынка "Алтын Орда" на ценообразование", - заключили в пресс-службе кабмина.

Напомним, еще год назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда".

"Это место превратилось в лакомый кусок для спекулянтов", - подчеркивал глава государства.

Позже аким Алматинской области сообщил, что подведены предварительные итоги проверок. Глава региона заявил, что нет ни одного закона, который не был бы нарушен на "Алтын Орде", включая санитарные, экологические, строительные и миграционные нормы.

Между тем в Комитете госдоходов заявляли, что после проверок в бюджет были уплачены налоги на сумму 1,5 млрд тенге.

А весной прошлого года торговцы рынка жаловались на прежнюю администрацию и утверждали, что их "кинули". Дело в том, что люди купили бутики в строящемся здании, однако потом строительные работы приостановились и произошла смена руководства. С кого спрашивать и когда ждать переезда, продавцы не знали. У некоторых из них даже не было документов, хотя они заплатили деньги.

В середине января этого года в полиции сообщили, что бывшее руководство "Алтын Орды" объявлено в международный розыск

К слову, еще в сентябре прошлого года замакима Алматы сообщал, что рынок "Алтын Орда" планируется преобразовать в оптово-распределительный центр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022884-obschestvenniki-i-mobilnaya-gruppa-iz-prokurorov-i-politseyskih-budet-kontrolirovat-rabotu-rynka-altyn-orda/