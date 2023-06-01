"Ни тиына не потрачено": глава Минпросвещения о расходах на продление учебного года

Гани Бейсембаев. Фото: primeminister.kz

Глава Минпросвещения после линейки в одной их столичных школ ответил на вопросы журналистов. В том числе о том, каковы расходы бюджета на фоне продления учебного года, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев заверил, что дополнительных расходов из-за продления учебного года бюджет страны не понес.

"Можете быть уверены, ни тиына не потрачено на продление учебного года", – заявил он.

По его словам, это связано с тем, что учителя и ранее работали до конца мая.

"Некоторые выходят в отпуск с 1 июня, например, учителя начальных классов, а учителя старших классов работают, пока не завершат экзамены, где-то после 20 июня – 1 июля (уходят в отпуск – прим. ред.). Поэтому они как получали заплату, так и получают. Здесь никакого финансового расхода не было", – отметил министр.

Ранее Гани Бейсембаев рассказывал, сколько школ провели последний звонок раньше времени.

Изменение продолжительности учебного года в Казахстане

Напомним, в июле прошлого года в Министерстве просвещения заявили, что рассматривают вопрос о продлении учебного года в Казахстане.

В ведомстве сообщили, что летние каникулы станут на 5 дней короче.

Кроме того, отмечалось, что ранее эксперты неоднократно обращались с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они аргументировали это тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней.

Позже главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова комментировала решение Минпросвещения продлить школьный учебный год в Казахстане до 31 мая. Она пояснила, что продление учебного года с 25 по 31 мая с точки зрения эпидемиологии большого значения не имеет.

15 августа 2022 года в Министерстве просвещения утвердили длительность учебного года для казахстанских школьников – его продлили до 31 мая.

При этом в начале марта 2023 года министр просвещения Гани Бейсембаев отмечал, что поступает много предложений от родителей с просьбой вернуть завершение учебного года на 25 мая. Министр заявил, что этот вопрос буде еще раз рассмотрен экспертами.

"(Нужно – прим. ред.) еще раз собрать экспертное сообщество, обсудить это с родителями. Провести разъяснительную работу или принять конкретное определенное решение – я сейчас поручил своей команде. В данном направлении сейчас работа начата.

(...) Когда экспертное сообщество и родителей привлечем, их принятое решение, будет решением моим. Как экспертное сообщество решит, так и будет", – подчеркивал он.

При этом вчера депутат Ирина Смирнова раскритиковала решение Минпросвещения о продлении учебного года в Казахстане.

"Я, как учитель, как эксперт в области образования, считаю, что это волюнтаристское, административное решение, непродуманное, не имеющее под собой основы, непрофессиональное, потому что наши дети занимаются, в отличие от детей других стран, не четыре часа в день, а по шесть-семь уроков. Поэтому, если измерить количество уроков, то оно соответствует той продолжительности учебного года, которая есть за рубежом", – подчеркнула она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022948-ni-tiyna-ne-potracheno-glava-minprosvescheniya-o-rashodah-na-prodlenie-uchebnogo-goda/