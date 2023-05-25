Еще одну пару близнецов в Казахстане назвали в честь президента

Новорожденный. Иллюстративное фото: pexels.com

В день рождения президента Касым-Жомарта Токаева в Актобе на свет появились малыши-близнецы. Родители дали им имена в честь главы государства, передает газета "Диапазон".

17 мая, в день рождения главы государства, родились мальчики-близнецы. Им дали имена Касым и Жомарт.

Как пишет газета, мама детей – 27-летняя Акниет – является теперь матерью пятерых детей. При этом близнецы в семье рождаются впервые. По ее словам, Касым и Жомарт должны были родиться в июне, но роды начались раньше.

"Срок у нас был июнь, даже не думали, что так рано будет. Врачи планировали делать кесарево, так как один ребенок шел головой (вниз – прим. ред.), а второй – ногами. Но сноха с помощью врача Альбины Аскаровны родила сама", – рассказала бабушка мальчиков Шолпан Мендиярова.

Бабушка также сообщила, что у мальчиков все хорошо.

"До родов детям имена мы не выбирали. У нас всегда так: имя приходит тогда, когда ребенок родится. Выбирали несколько дней всей семьей. 17 мая день рождения нашего президента. Решили, что раз мальчики рано утром родились, давайте назовем их в честь президента – Касым и Жомарт. Случилось именно так родиться, значит, необычные дети. Хочется, чтобы наши дети были учеными, воспитанными, хорошо учились и служили на благо стране", – говорит Шолпан.

Напомним, что 17 мая свое 70-летие отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Накануне в его пресс-службе сообщали, что президент свой день рождения праздновать не будет. Отметим, что в этот день состоялся его государственный визит в Китай.

Дети, названные в честь президента

В мае 2021 года пара из Астаны назвала своих новорожденных близнецов Касымом и Жомартом.

А в июне прошлого года в Актобе на свет появились трое мальчиков. Родители назвали малышей Касымом, Жомартом и Кемелем. Как рассказали родители, имена были выбраны заранее.

В октябре 2022 года мы писали о двух школьниках из Актау, родившихся в 2009 году, – за 10 лет до избрания Касым-Жомарта Токаева президентом. Обоих назвали в честь действующего главы государства – Касымом и Жомартом. Имена близнецам выбирала бабушка. По ее словам, когда внуки родились, Токаев занимал важные должности.

Когда историю мальчиков рассказали в СМИ, они получили письмо от главы государства. Президент пожелал ребятам быть гражданами, которые много работают для страны и народа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022025-esche-odnu-paru-bliznetsov-v-kazahstane-nazvali-v-chest-prezidenta/