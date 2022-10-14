Близнецы Касым и Жомарт живут в Актау

Касым и Жомарт. Фото: mangystaumedia.kz

В Актау живут близнецы Касым и Жомарт, которые делят на двоих прозвище "президент". Хотя мальчики родились не в год избрания Касым-Жомарта Токаева главой Казахстана, а на 10 лет раньше, в 2009 году, передает Mangystaumedia.kz.

Имена близнецам выбирала бабушка. По словам Зульфии Жолдасовой, когда внуки родились, Касым-Жомарт Токаев занимал важные должности.

"Образованный дипломат, знающий несколько языков, искусный политик, государственный деятель. Месяцы рождения также совпадают. Когда 22 мая у меня родились внуки-первенцы, я сразу сказала: "Пусть будут Касымом и Жомартом". Говорят, что "доброе слово - половина счастья", и сегодня мои внуки растут похожими на президента", - поделилась женщина.

Касым и Жомарт. Фото: mangystaumedia.kz

Касым и Жомарт - старшие внуки в семье. После них подрастают девочки Инкар и Каусар.

Мальчики учатся в 8 классе специализированного физико-математического лицея №11 Актау. Свободно владеют казахским, русским и английским языками. Кроме того, близнецы любят математику и быстро считают многозначные цифры.

Чтобы улучшить словарный запас и свои языковые навыки, Касым и Жомарт читают художественную литературу, новости и историю. В свободное от учебы время они занимаются боксом.

В будущем школьники мечтают стать дипломатами и встретиться со своим высокопоставленным тезкой Касым-Жомартом Токаевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992744-bliznetsy-kasym-i-zhomart-zhivut-v-aktau/