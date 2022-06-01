Касым, Жомарт и Кемель: пара из Актобе назвала тройняшек в честь президента (видео)

Дети в окружении врачей. Фото: официальный сайт Упрздрава Актюбинской области

Семья из Актобе назвала своих новорожденных сыновей Касымом, Жомартом и Кемелем. Как сообщает сайт телеканала КТК, тройня впервые появилась в городе за последние два года.

Мальчики родились накануне. В семье малышей ждали долго. До этого у пары была единственная дочь. Сейчас ей 13.

"В течение 13 лет она не могла родить ребенка и обратилась к нам по направлению, по квоте. И, благодаря проведенному у нас ЭКО, появилась беременность тройней.

Это крайне редко. И считается, что даже когда применяется ЭКО, (шанс забеременеть тройней – прим. ред.) не превышает 3%. В последние годы – еще реже", – говорит главный внештатный репродуктолог Актюбинской области Светлана Есенаманова.

Теперь семья сразу же стала многодетной.

По признанию счастливой матери, Карлыгаш Жармагамбетовой, она уже ощутила на себе, что такое быть мамой тройняшек. Женщина немного устала, а за ночь спала всего два часа. Ведь приходится поочередно кормить и пеленать малышей.

Тем не менее, как говорит Карлыгаш, для нее это приятное долгожданное событие. Пока новорожденные и мама останутся в роддоме.

Карлыгаш Жармагамбетова и ее дети. Фото: официальный сайт Упрздрава Актюбинской области

Самый крохотный из малышей весит меньше 2 килограммов. Имена своим сыновьям супруги выбрали заранее. И, как говорит Карлыгаш, никто не был против.

"Старшего свекровь назвала. Сейчас ее нет с нами. "Кемель, – сказала, – назовете, если у вас родится в будущем".

После, когда мы узнали, что у нас тройня, близнецы еще есть у меня в животике, мы решили назвать Касым, Жомарт. Это наш президент и тройное счастье. Думаю, соответствует имя", – сказала Карлыгаш Жармагамбетова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972118-kasym-zhomart-i-kemel-semya-iz-aktobe-nazvala-troynyashek-v-chest-prezidenta/