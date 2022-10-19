Близнецы из Актау Касым и Жомарт получили письмо от Токаева

Близнецы Касым и Жомарт. Фото: mangystaumedia.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев написал письмо близнецам из Актау Касыму и Жомарту после того, как о мальчиках рассказали в СМИ, передает издание Mangystaumedia.kz.

Глава государства пожелал 13-летним близнецам стать гражданами, преданно служащими стране и достигающими больших высот.

"Айналайын Касым и Жомарт, я недавно услышал о вас. Вы ставите перед собой высокую цель - получить образование и стать великими дипломатами. Эта профессия очень нужная для государства.​

Будьте такими гражданами, которые много работают для нашей страны и народа. Будущее нашей страны заключено в молодежи. Вот почему вы должны вырасти умными, интеллигентными и образованными. Это большая ответственность.

Сегодняшняя молодежь – это завтрашние хозяева страны. Чем образованнее и квалифицированнее вы будете, тем совершеннее будет будущее нашей страны.​​

Я верю, что вы оправдаете ожидания своей бабушки Зульфии, ваших родителей и страны. Я рад, что подрастают молодые люди, безгранично любящие свою Родину и стремящиеся, как и вы, выучить столько языков. Будьте всегда такими же активными и целеустремленными. Желаю вам достичь больших высот в жизни!" – говорится в письме президента.

Касым и Жомарт, по словам их родителей, в восторге от специального письма главы государства.

"Они перечитывают письмо снова и снова, и не могут перестать рассказывать своим друзьям о своих впечатлениях. Пусть сбудутся слова пожелания нашего президента", — сказал отец близнецов Ерлан Мауленов.

Письмо Токаева. Фото: mangystaumedia.kz

Напомним, ранее мы уже рассказывали о Касыме и Жомарте – близнецах, которые делят на двоих прозвище "президент". Примечательно, что мальчики родились не в год избрания Токаева главой государства, а на 10 лет раньше – в 2009 году. Школьники признавались, что хотят стать дипломатами и встретиться со своим высокопоставленным тезкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993331-bliznetsy-iz-aktau-kasym-i-zhomart-poluchili-pismo-ot-tokaeva/