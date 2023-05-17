Касым-Жомарт Токаев отмечает свое 70-летие

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Сегодня, 17 мая, свой день рождения отмечает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В этом году главе государства исполнилось 70 лет, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ата (ныне Алматы).

В 1975 году Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), а в 1992 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.

В разные годы работал в МИД СССР. После этого в 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК, а в 1993 году стал первым замминистра иностранных дел РК. В 1994 году был назначен министром иностранных дел Казахстана.

В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК, а с октября 1999 года по январь 2002 года являлся премьер-министром РК.

В январе 2002 года стал государственным секретарем – министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год – министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.

В январе 2007 года Токаев был избран председателем сената парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

16 октября 2013 года был вновь избран председателем сената парламента РК.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий президента, временно передав правление государством в руки Касым-Жомарта Токаева. 20 марта 2019 года он принес присягу в качестве президента Республики Казахстан.

9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 % и был избран президентом Республики Казахстан.

При этом 20 ноября 2022 года состоялись внеочередные выборы президента Казахстана. На них Токаев одержал победу, набрав 81,31 % голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации президента Республики Казахстан.

Также Касым-Жомарт Токаев является автором 10 книг по проблемам международных отношений.

Награжден многочисленными государственными наградами Республики Казахстан и зарубежных стран, а также памятными медалями.

Отмечается, что президент – сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.

Напомним, ранее в пресс-службе президента сообщали, что никаких мероприятий по случаю дня рождения не планируется.

Все прошлые годы Касым-Жомарт Токаев также не отмечал свой день рождения.

Добавим, что сегодня глава государства отправится в Китай с государственным визитом по приглашению Си Цзиньпина. В КНР он пробудет до 19 мая.

В рамках поездки Токаева ожидаются его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином – они состоятся в Сиане (крупный город в центральной части Китая). Также президент планирует встретиться с главами крупных китайских компаний.

Важным пунктом программы визита станет участие Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020831-svoe-70-letie-otmechaet-prezident-kazahstana-kasym-zhomart-tokaev/