Мужчина отсудил почти полмиллиона тенге у "Экибастузтеплоэнерго" после аварии на ТЭЦ

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Житель Экибастуза отсудил у коммунальщиков почти полмиллиона тенге из-за ущерба, который получил после аварии на городской ТЭЦ. Об этом сообщает телеканал Astana.tv.

Почти полмиллиона тенге отсудил житель Экибастуза у коммунальщиков. Иск он подал против "Экибастузтеплоэнерго". Отмечается, что после аварии на ТЭЦ он не просто остался без тепла – у него разморозилось жилье, лопнули трубы и батареи.

Горожанин сначала напрямую обращался к компании с просьбой возместить ущерб, а когда ответа не получил, обратился в суд.

По данным телеканала, в претензии экибастузец указал, что ему пришлось за свой счет делать ремонт, покупать стройматериалы. Все обошлось в 366 тысяч тенге. При этом помимо материального, мужчина потребовал возместить ему еще и моральный ущерб.

Также отмечается, что из-за холода в доме заболели дети – их даже госпитализировали.

"Экибастузским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску гражданина С. к ТОО "Экибастузтеплоэнерго" о возмещении вреда. В судебном заседании доводы истца нашли свое подтверждение.

Суд частично удовлетворил требования. Взыскал сумму материального ущерба в размере 365 740 тенге, сумму морального вреда снизил до 100 000 тенге. Решение суда не вступило в законную силу", – сообщила пресс-секретарь Павлодарского областного суда Адель Ибраева.

Что произошло в Экибастузе?

Напомним, что в конце ноября прошлого года на Экибастузкой ТЭЦ произошла крупная авария из-за которой большая часть города осталась без тепла на несколько дней.

27 ноября, стало известно об аварийном отключении на Экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ, а также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Позже председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге прокомментировал вопрос о том, будут ли выставляться счета жителям Экибастуза, оставшимся без тепла из-за аварии на ТЭЦ.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021796-muzhchina-otsudil-pochti-polmilliona-tenge-u-ekibastuzteploenergo-posle-avarii-na-tets/