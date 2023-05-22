Жару до 30 градусов и дожди пообещали казахстанцам в ближайшие дни

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики рассказали о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня, 23-25 мая. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По словам специалистов, погоду в большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохранятся дожди с грозами, а на юго-востоке даже с выпадением града.

Сильные осадки (дождь с переходом в снег) прогнозируются 23-25 мая в горных районах юго-востока страны.

Также по республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, юге республики – пыльная буря.

По Казахстану ожидается повышение температурного фона днем:

в западных регионах до 29-34 тепла;

на северо-западе до 25-30 тепла;

на севере до 23-28 тепла;

на юге 23-31 тепла;

на востоке, на юго-востоке 15-25 тепла.

Отметим, что в Алматы и Алматинской области накануне выпал крупный град. Местные жители делились кадрами в социальных сетях. Ранее синоптики предупреждали жителей региона о возможном выпадении осадков, в том числе и о граде.

Напомним, что специалисты метеослужбы предупредили жителей ряда областей об ухудшении погоды в начале текущей недели - в ряде регионов ожидается сильный ветер, осадки и грозы, а в некоторых - пожарная опасность.

Например, в Алматы вновь пообещали грозу - в городе объявлено штормовое предупреждение. Также в южной столице ожидается усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021509-zharu-do-30-gradusov-i-dozhdi-poobeschali-kazahstantsam-v-blizhayshie-dni/