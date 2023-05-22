Погода в Алматы на неделю: дожди будут идти несколько дней подряд

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней. В течение нескольких дней южную столицу будут заливать дожди - прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 мая в Алматы, согласно прогнозам, будет дождь. Температура в среднем составит плюс 18 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 22 градусов, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 5 м/с.

23 мая вновь ожидается дождь. Температура составит около плюс 16 градусов. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 19 градусов. Скорость ветра - до 2,3 м/с.

24 мая, согласно прогнозу, снова будет дождь. Средняя температура - плюс 14 градусов. Днем температура поднимется до плюс 17 градусов, а ночью - опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

25 мая в Алматы синоптики обещают облачную погоду. Температура в среднем - плюс 16 градусов. Днем ожидается температура до плюс 20 градусов, а ночью она может опуститься до плюс 11 градусов. Скорость ветра в среднем составит 3,2 м/с.

26 мая будет облачно. Среднесуточная температура - плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

27 мая опять пообещали дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, минимальная - плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 4,2 м/с.

28 мая, по прогнозам синоптиков, будет ясная погода без осадков. Среднесуточная температура составит плюс 15 градусов. Воздух днем может прогреться до плюс 20 градусов, но ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021470-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-dozhdi-budut-idti-neskolko-dney-podryad/