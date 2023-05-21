Дождь с грозой и жара ожидаются в крупнейших городах Казахстана в воскресенье

Сирень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 21 мая, в Алматы ожидается дождь с грозой, а в Астане и Шымкенте синоптики прогнозируют погоду без осадков. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня, по данным синоптиков, температура воздуха днем ожидается в пределах 22-24 градусов выше нуля, ночью опустится до 8-10 градусов тепла. Осадков в столице сегодня не будет. Скорость ветра будет находиться на уровне 7-12 м/с.

В Алматы в воскресенье прогнозируется дождь, возможна гроза. Днем температура воздуха составит плюс 22-24 градуса, а ночью опустится до 11-13 градусов выше нуля. Скорость ветра составит 3-8 м/с, однако при грозе возможны порывы до 17 м/с.

В Шымкенте синоптики сегодня прогнозируют жару до 28-30 градусов, без осадков. Скорость ветра – 8-13 м/с.

Отметим, также в воскресенье на большей части Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия. В В 13 из 17 областей синоптики объявили штормовое предупреждение.

Так, в южной половине республики прогнозируется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, а на северо-западе страны, а также в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град. В северной половине РК сохранится ясная погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021415-dozhd-s-grozoy-i-zhara-ozhidayutsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-voskresene/