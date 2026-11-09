Дождь, снег, туман: ухудшение погоды прогнозируют в Казахстане 10 ноября

10 ноября синоптики прогнозируют в регионах Казахстана ухудшение погоды. Ожидаются осадки в виде дождя и снега. Также возможен туман, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

10 ноября днем на западе, юге Алматинской области ожидаются сильный дождь, в горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области временами туман. Днем на западе, юге области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы во второй половине дня ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. г. Конаев: 10 ноября днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный днем порывы 18-23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер юго-западный временами порывы 18-23 м/с.

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Ночью на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем осадки, на востоке, юге области сильные осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20, днем на востоке, юге области временами 23 м/с.

В Караганде ожидаются временами осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с.

В области Ұлытау ожидаются осадки (дождь, снег), днем на юге, в центре области временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В городе Жезказган ожидаются осадки (дождь, снег), днем временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман.

В Туркестанской области ожидается дождь, на севере, в горных и предгорных районах области сильный дождь. На юге области гроза. На западе, севере, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, днем в горных районах области порывы 23-28 м/с.

В Шымкенте ночью и утром ожидается временами сильный дождь. Временами туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестане временами ожидается туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах области Жетісу ожидается сильный дождь. В горных районах области туман. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью на востоке области сильные осадки (дождь, снег). На востоке, в центре области туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.

В Кызылорде временами ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем на юге, востоке области временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-западный на юге, востоке области порывы 15-18 м/с.

В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

В Костанае 10 ноября ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На северо-востоке, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью на западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается дождь, днем дождь, на севере, юге, в горных районах области сильный дождь. На западе, севере, юге области гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Таразе временами ожидаются дождь, днем гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, в горных районах области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный, южный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с.

В области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), днем на западе, севере области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер южный с переходом на северо-западный на севере, юго-западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Астане ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской области ожидаются туман, гололед.

В Кокшетау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

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