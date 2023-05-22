Гроза и 31-градусная жара ожидаются в крупнейших городах Казахстана

Ландыши. Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 22 мая, в Алматы вновь прогнозируют грозу, жителям Астаны и Шымкента обещают погоду без осадков. Актуальный прогноз опубликован на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

В Алматы сегодня из-за грозы объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в южной столице сегодня составит плюс 21-23 градуса днем и плюс 10-12 градусов ночью. Скорость ветра ожидается в диапазоне 3-8 метров в секунду, однако при грозе возможны порывы до 17 м/с.

В Астане сегодня осадков не ожидается, днем термометры покажут 21-23 градуса тепла, ночью опустятся до плюс 8-10 градусов. Скорость ветра при этом составит 7-12 м/с.

В Шымкенте сегодня, по прогнозам специалистов, ожидается жаркая погода - днем столбики термометров поднимутся до плюс 29-31 градуса, ночью в мегаполисе похолодает до плюс 14-16 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Что делать при грозе?

Как ранее рассказывали в ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили спасатели.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021467-groza-i-31-gradusnaya-zhara-ozhidayutsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/