Погода в Шымкенте на неделю: жара и усиление ветра ждут горожан

Весна. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. С 22 по 28 мая в городе не будет осадков - прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 мая в Шымкенте будет облачно, но без осадков. Температура в среднем составит плюс 22 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 29 градусов, но ночью температура опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

23 мая вновь будет облачно. Температура составит около плюс 23 градусов. Днем будет жарко - до плюс 30 градусов, а ночью температура упадет до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит до 6,6 м/с.

24 мая будет ясная погода. Средняя температура - плюс 20 градусов. Днем потеплеет до плюс 27 градусов, а ночью - до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.

25 мая ожидается переменная облачность без осадков. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Днем температура может достигнуть 28 градусов, а ночью - снизиться до плюс 12-ти. Скорость ветра будет равняться 8,9 м/с.

26 мая прогнозируется облачная погода. Среднесуточная температура составит плюс 23 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

27 мая в Шымкенте будет ясная погода. Температура в среднем составит плюс 24 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов, ночью упадут до плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 6,8 м/с.

28 мая, по прогнозам синоптиков, вновь будет ясная погода без осадков. Средняя температура воздуха составит плюс 23 градуса. Днем температура дойдет до плюс 30 градусов, а ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021469-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-zhara-i-usilenie-vetra-zhdet-gorozhan/