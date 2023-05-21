Синоптики предупредили казахстанцев о непогоде в начале следующей недели

Сирень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На большей части Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. По данным сайта РГП "Казгидромет", в понедельник в регионах ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.

По данным синоптиков, завтра, 22 мая, в Атырауской области местами ожидаются гроза и пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе, юге области порывы до 15-20 м/с. Днем на юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также высокая пожарная опасность сохраняется на юге Костанайской области и в центре Павлодарской области.

В горных районах Алматинской и Жетысуской областей завтра синоптики прогнозируют сильный дождь, местами грозу, град, а также сильный ветер порывами до 15-20, в районе Алакольских озер ожидается ветер порывами до 25 м/с.

В Карагандинской, Улытауской и Западно-Казахстанской областях в понедельник ожидается гроза, а также ветер порывами до 15-20 м/с. Местами сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской и Кызылординской областях синоптики прогнозируют пыльную бурю. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области порывами до 15-20 м/с.

По данным синоптиков, в Мангистауской области завтра возможна гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря и сильный ветер, местами порывами до 23 м/с.

В Актюбинской области завтра ожидается ветер восточный, северо-восточный порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021455-sinoptiki-predupredili-kazahstantsev-o-nepogode-v-nachale-sleduyuschey-nedeli/