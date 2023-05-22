Град выпал в Алматы и Алматинской области (фото, видео)

Град. Иллюстративное фото: pixabay.com

В воскресенье, 21 мая, в Алматы и Алматинской области выпал крупный град. Жители региона и мегаполиса делятся в соцсетях последствиями непогоды, передает NUR.KZ.

Как пишут пользователи, град выпал и в верхней, и в нижней части Алматы, а также в некоторых районах Алматинской области, в частности, в Иссыке и Талдыкоргане.

На опубликованных снимках видно, что градины довольно крупного размера - примерно с половину спичечного коробка.

При этом накануне синоптики предупреждали алматинцев о грозе и сильном ветре. Позже департамент по ЧС города также сделал SMS-рассылку о непогоде.

К слову, непогода ждет жителей Алматы и сегодня - по прогнозам синоптиков "Казгидромета", в понедельник, 22 мая, в южной столице вновь ожидается гроза и усиление ветра.

В Алматинской и Жетысуской области также ожидаются гроза, град и сильный ветер. Штормовое предупреждение объявлено еще в нескольких регионах страны.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

по возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев;

если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение;

находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол;

если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой;

ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021468-grad-vypal-v-almaty-i-almatinskoy-oblasti-foto-video/