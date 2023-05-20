Легализация авто-конструкторов начнется в Казахстане с понедельника

Открытый капот авто. Иллюстративное фото: A stockphoto / Getty Images

В Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы. Легализация машин такого типа начнется с 22 мая, сообщает МВД РК в своем новостном Telegram-канале.

Для удобства граждан, желающих легализовать автомобиль-конструктор, министерство напомнило алгоритм действий:

Шаг 1

Сперва подается онлайн-заявка, а затем проходит ее электронная регистрация.

При этом уточняется, что всем владельцам авто-конструкторов будет направляться уведомление об автоматическом отказе и необходимости предоставления имеющихся документов сотруднику процессингового центра (ПЦ) в спецЦОНах.

Шаг 2

Сотрудник ПЦ в ручном режиме проверяет достоверность имеющихся документов на транспортное средство. Если оно соответствует критериям авто-конструктора, его включают в электронный лист одобрения.

Шаг 3

Заявитель вновь подает онлайн-заявку и уже по электронному листу одобрения проходит предварительную проверку, а затем – направляется на пункт осмотра. На этом этапе его автомобиль проходит сверку экспертом-криминалистом.

Шаг 4

После успешного прохождения сверки заявитель предоставляет в ЦОН все необходимые документы, в том числе диагностическую карту, и уплачивает госпошлины и сбор в размере 200 тысяч тенге.

Напомним, легализация продлится до 1 июля 2023 года.

Автомобили-конструкторы и легализация таких авто

В начале мая правительство РК приняло постановление, в соответствии с которым в Казахстане было официально разрешено легализовать так назваемые автомобили-конструкторы.

Автомобиль-конструктор, как следует из тезисов на Kolesa.kz, – это конструкция, в состав которой обязательно входит кузов нового автомобиля, с отсоединенной от него ходовой частью и двигателем. Как правило, данный кузов завозился в страну под видом запчастей и ставился на старое авто. Таким образом получался "новый" автомобиль по старым документам.

Как указывали авторы статьи, эта возможность оговорена в пункте 64 Правил технической эксплуатации автотранспортных средств, утвержденных МИИР РК 30 апреля 2015 года № 547.

В сентябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял проблему нелегального ввоза в страну автомобилей из-за рубежа и заявил, что необходимо решить вопрос с уже ввезенными в Казахстан машинами, то есть легализовать их.

После этого в правительстве начали разрабатывать необходимые для этой процедуры законодательные поправки. В итоге для иностранных авто, ввезенных до 1 сентября 2022 года, был отменен утильсбор.

С 23 января 2023 года в Казахстане началась легализация подобных авто, с условиями которой можно ознакомиться здесь. При возникновении вопросов по легализации иностранных авто казахстанцы могут обратиться в сall-центры МВД.

Ранее в МВД ответили на самые частые вопросы о предстоящей легализации, в том числе подлежат ли процедуре праворульные машины – сделать это можно при условии, что они прошли таможенную "очистку" и не находятся в розыске.

Кроме того, в министерстве заявляли, что прорабатывают возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана.

Мы также рассказывали, как будет проходить процедура легализации машин, ввезенных конкретно из Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021411-legalizatsiya-avto-konstruktorov-nachnetsya-v-kazahstane-s-ponedelnika/