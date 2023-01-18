Легализация иностранных авто в Казахстане: МВД опубликовало номера сall-центров

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство внутренних дел РК на своей официальной странице в Instagram опубликовало телефоны сall-центров, куда казахстанцы могут обратиться по вопросам легализации иностранных автомобилей, ввезенных на территорию страны.

По указанным контактам жители Казахстана могут обратиться с вопросами о легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Легализация иностранных автомобилей в Казахстане

В сентябрьском послании глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил перекрыть нелегальные каналы ввоза авто в Казахстан и урегулировать ситуацию с уже ввезенными автомобилями.

Позже в МВД разъяснили, какие автомобили нельзя будет легализовать в Казахстане.

Между тем в январе правительство утвердило правила легализации иностранных авто, ввезенных на территорию Казахстана. Данная процедура начнется 23 января 2023 года и продлится до 1 июля. Казахстанцам дают право легализовать легковые авто, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

На днях появилась информация, что министерство внутренних дел прорабатывает возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана.

Кроме того, в МВД объясняли, как будут выявлять нелегализованные иностранные автомобили в Казахстане.

Также представители МВД ответили на вопрос о легализации автомобилей, ввезенных из соседней страны – Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005766-legalizatsiya-inostrannyh-avto-mvd-opublikovalo-nomera-sall-tsentrov/