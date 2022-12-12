Легализация иностранных авто в Казахстане: в МВД ответили на самые частые вопросы

Госномера. Иллюстративное фото: НАО "ГК "Правительство для граждан"

Исполняющий обязанности председателя КАП МВД Кайсар Султанбаев ответил на самые частые вопросы о легализации автомобилей в Казахстане. Его ответы опубликовал информационный портал МВД Polisia.kz.

По словам Султанбаева, парламент уже принял первые поправки в Налоговый кодекс, касающиеся установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге. Вносятся также поправки в Экологический кодекс, касающиеся отмены утильсбора для таких авто.

При этом, как напомнил и.о. председателя Комитета административной полиции, под легализацию не попадают автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после 1 сентября 2022 года.

Отмечается, что точных данных о количестве иностранных авто в Казахстане нет.

"Но нами установлено, что на период до 1 сентября текущего года было оформлено чуть более 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили. Наибольшее количество автостраховок оформлено на автомобили, прибывшие из Российской Федерации, – порядка 260 тысяч, Кыргызстана – 25,5 тысяч и Армении – 18 тысяч", - отметил Султанбаев.

Легализация автомобилей начнется после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления правительства. Провести ее планируется в течение полугода.

Султанбаева также попросили объяснить, как будет определяться дата въезда автомобиля в Казахстан.

"Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ, на сегодняшний день этот процесс полностью автоматизирован. Вместе с тем при отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования", - пояснил глава административной полиции.

Говоря о легализации праворульных авто, ввезенных до 1 сентября 2022 года, Султанбаев подчеркнул, что все автомобили, в том числе праворульные, должны соответствовать двум критериям:

не должны находиться в розыске;

должны пройти таможенную "очистку".

"Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для их регистрации не будет", - ответил Султанбаев.

Сообщается также, что требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут.

На "армянские" автомобили с желтыми номерами легализация также распространяется.

"Армянские" автомобили, которые были временно зарегистрированы в нашей стране, также подпадают под легализацию. Их таможенное декларирование не требуется, так как с 1 января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза", - пояснил Султанбаев.

Говоря об общей сумме платежа за легализацию, глава КАП объяснил, что основной платеж – это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тысяч тенге. Плюс к этому нужно будет уплатить пошлины за техпаспорт и госномер - это примерно 13 171 тенге (с 1 января 2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт незначительно изменится, так как пошлины рассчитываются в зависимости от МРП).

"Заявление на легализацию можно будет подать через портал "Электронного правительства" или лично обратившись в спецЦОН. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при спецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем уплачиваются первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер, а также если требуются – таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер", - заключил Султанбаев.

Напомним, в сентябрьском послании Токаев поручил перекрыть нелегальные каналы ввоза авто в Казахстан и уреглуировать ситуацию с уже ввезенными автомобилями.

Позже в МВД разъяснили, какие автомобили нельзя будет легализовать в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001070-legalizatsiya-inostrannyh-avto-v-kazahstane-v-mvd-otvetili-na-samye-chastye-voprosy/