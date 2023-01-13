О легализации авто с армянскими номерами рассказали в МВД

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство внутренних дел прорабатывает возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана, сообщает ведомство в своем официальном новостном Telegram-канале.

Сообщается, что транспортные средства, ввезенные из Армении, поставленные на временный учет и получившие желтые государственные регистрационные номерные знаки, также подлежат регистрации в рамках текущей легализации.

У владельцев автомобилей есть возможность получить белые автономера и поставить транспорт на учет.

"Владельцы таких авто задают вопрос по снятию с учета в стране регистрации. Отмечаем, что МВД совместно с Министерством иностранных дел, а также коллегами из Республики Армения прорабатывает вопрос по снятию авто с учета дистанционно", – заявил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Алтынбек Жамалиев.

Ранее в МВД также рассказали, какие автомобили не подлежат легализации и как оформить страховку на иностранную машину.

Напомним, легализация иностранных автомобилей начнется 23 января 2023 года и продлится до 1 июля 2023 года. Казахстанцам дают право легализовать легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005319-o-legalizatsii-avto-s-armyanskimi-nomerami-rasskazali-v-mvd/