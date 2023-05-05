Легализовать автомобили-конструкторы разрешили в Казахстане

Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане теперь можно легализовать так называемые автомобили-конструкторы – правительство приняло соответствующее постановление. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

С начала этого года в рамках исполнения поручения главы государства казахстанцам предоставлена возможность легализовать иностранные автомобили, ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года. При этом владельцы авто, ввезенных в страну под видом запчастей, столкнулись с трудностями из-за отсутствия официальных регистрационных документов.

Для решения этой проблемы правительство внесло изменения в соответствующие правила, позволяющие гражданам легализовать и осуществить первичную регистрацию так называемых автомобилей-конструкторов.

Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге.

Для регистрации нужны:

заявление;

акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;

диагностическая карта техосмотра.

Подача заявок на легализацию автомобилей возможна через сервисы eGov и мобильные приложения банков.

Следует отметить, что в свидетельстве о регистрации авто, ввезенных в РК под видом запчастей и не прошедших таможенную очистку, будет указана запись о запрете на изменение права собственности и допуске к эксплуатации только на территории республики.

По данным МВД РК, всего с начала акции по республике легализовано более 107 тыс. авто. Кроме того, выявлено порядка 14 тыс. автомобилей-конструкторов.

Легализация иностранных авто в Казахстане

23 января текущего года в Казахстане стартовала легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, которая продлится до 1 июля 2023 года.

Сообщалось, что в этот период владельцы иностранных машин смогут легализовать их по льготным правилам, то есть уплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

В феврале текущего года в МВД заявили, что праворульные иностранные автомобили, завезенные в Казахстан под видом запчастей, смогут пройти первичную регистрацию. Большое количество таких автомобилей выявили в процессе легализации.

В марте МВД Казахстана предложило легализовать автомобили без техпаспорта и ПТС. Тогда же в ведомстве сообщили, что готовятся изменения в отношении так называемых машин-конструкторов и тех, что завозятся под видом запасных частей.

По данным министерства, если нет сведений о прохождении таможенной очистки транспортного средства и оно не находится в розыске, допускается применение ставки сбора за первичную государственную регистрацию.

Подчеркивалось, что такие транспортные средства будут подлежать эксплуатации только на территории Казахстана, и изменение права собственности на них не будет допускаться. В свидетельстве о регистрации такого транспортного средства будет соответствующая запись.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019483-legalizovat-avtomobili-konstruktory-razreshili-v-kazahstane/