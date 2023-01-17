Как будет проходить легализация авто, ввезенных из Кыргызстана, рассказали в МВД

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Представители МВД в новостном Telegram-канале министерства ответили на вопрос о легализации автомобилей, ввезенных из соседней страны - Кыргызстана.

Старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Алтынбек Жамалиев объяснил, какие автомобили подлежат легализации.

"Автомобили из Кыргызстана, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года, подлежат легализации, проводимой по поручению главы государства. В каждом случае заявления на легализацию будут рассматриваться индивидуально. Автомобиль будет проверен по базам розыска, единой таможенной базе ЕАЭС на предмет прохождения таможенной очистки", – пояснил он.

Жамалиев отметил, что в Кыргызстане многие автомобили для использования на территории других государств проходили таможенную очистку по ставкам ниже, чем предусмотрено в ЕАЭС.

"В связи с этим в случае необходимости после проверки вам будут даны последующие рекомендации о прохождении дополнительной таможенной очистки", – уточнил инспектор.

Напомним, в сентябрьском послании Касым-Жомарт Токаев поручил перекрыть нелегальные каналы ввоза авто в Казахстан и урегулировать ситуацию с уже ввезенными автомобилями.

Позже в МВД разъяснили, какие автомобили нельзя будет легализовать в Казахстане.

На днях появилась информация о том, что министерство внутренних дел прорабатывает возможность дистанционного снятия с учета в Армении автомобилей, ввезенных на территорию Казахстана.

Также в МВД объясняли, как будут выявлять нелегализованные иностранные авто в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005585-kak-budet-prohodit-legalizatsiya-avto-vvezennyh-iz-kyrgyzstana-rasskazali-v-mvd/