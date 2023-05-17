Массовая драка на Арбате в Алматы попала на видео
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В Сети распространились кадры еще одной массовой драки в Алматы. На этот раз ролик был снят на Арбате в Алматы. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции города, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео снято очевидцами на Арбате в Алматы. В подписи к видеоролику, который опубликовали в Telegram-канале Kris_p_almaty, указывается, что действие разворачивалось сегодня, 17 мая, ночью в 03:30.
Произошедшее корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в городском ДП.
"На драку между молодыми людьми отреагировали сотрудники полиции, несшие службы в составе стационарного модульного поста. Участники инцидента для разбирательства были доставлены в Управление полиции Алмалинского района.
Установлено, что участники конфликта между собой знакомы и уточнили, что претензий друг к другу они не имеют", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе городского ДП.
Внимание: видео содержит жесткие кадры, а также присутствует нецензурная лексика.
Случаи массовых драк в Алматы
В сентябре прошлого года в Сеть попали кадры массовой драки студентов рядом с центром делового сотрудничества "Атакент". В алматинском ДП рассказали, что молодые люди в этот день отмечали посвящение в увеселительном заведении неподалеку от центра.
В октябре группа мужчин устроила драку возле ТРЦ.
Позже очевидцы засняли драку между студентами колледжей. Тогда на место прибыли сотрудники полиции и разняли конфликтующих.
Через неделю после этого массовая драка между молодыми людьми из-за ссоры с девушкой произошла на одной из улиц мегаполиса. А в ноябре в соцсетях опубликовали видео драки в одном из алматинских баров. Полицейские задержали тогда пятерых человек.
В феврале в Интернете распространились кадры массовой драки студентов около общежития вуза в мегаполисе. Участники инцидента были задержаны.
В марте драку затеяли школьники. А в конце апреля – группа взрослых мужчин подралась в баре, расположенном в центре города, предполагаемого зачинщика задержали.
Также в ночь на 28 апреля в Алматы массовую драку устроили молодые люди. Произошедшее на видео засняли прохожие.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020887-massovaya-draka-na-arbate-v-almaty-popala-na-video/