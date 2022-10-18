Массовая драка произошла возле ТРЦ в Алматы

Драка. Кадр из видео: t.me/ztb_qaz

Словесный конфликт перерос в драку - потасовка произошла возле одного из ТРЦ в Бостандыкском районе Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Кадры, снятые очевидцем опубликовали в Telegram-канале ztb_qazaqstan. Автор пишет, что одну компанию мужчин возмутило то, что другая компания курила сигареты.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали данный инцидент.

В Управлении полиции Бостандыксого района южной столицы сообщили о регистрации данного факта в ЕРДР по статье "Хулиганство" УК РК.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление объективных обстоятельств дела.

По предварительной версии, между молодыми людьми произошел словесный конфликт, который после перерос в драку. Жертв и пострадавших нет, добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993245-massovaya-draka-proizoshla-vozle-trts-v-almaty/