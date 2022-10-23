Массовая драка в Алматы: полиция разняла конфликтующих студентов

Дерущиеся студенты. Кадр из видео: instagram.com/krispi_almaty

Вчера в Алматы произошла драка между студентами двух колледжей. Приехавшие на место сотрудники полиции разняли конфликтующих и пресекли потасовку, передает официальный новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Видео кричащих друг на друга молодых людей появилось в Instagram-паблике krispi_almaty. На записи можно заметить как группа парней гоняется друг за другом по скверу. Периодически между некоторыми участниками происходят стычки.

Как сообщили полицейские, 22 октября на пульт "102" поступило сообщение о драке между группой молодых людей на пересечении улиц Байтурсынова и Жамбыла.

"Первыми на тревожный сигнал отреагировали экипажи патрульной полиции. Ими была пресечена драка. В ходе разбирательства установлено, что конфликт произошел между учащимися двух колледжей. Его причина будет установлена", – рассказал начальник УП Алмалинского района Есен Искаков.

Жертв и пострадавших нет.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Отмечается, что действиям каждого участника потасовки будет дана правовая оценка с принятием мер в соответствии с законодательством РК.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994062-massovaya-draka-v-almaty-politsiya-raznyala-konfliktuyuschih-studentov-almaty-video/