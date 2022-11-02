Массовая драка произошла в одном из баров Алматы. Задержаны 5 человек
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В Сети появилось видео массовой драки в одном из заведений Алматы. Стражи порядка задержали пятерых человек по данному факту, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.
Кадры с места событий появились в Telegram-канале almaty_kris_p. Автор утверждает, что инцидент произошел в одном из заведений южной столицы по улице Тулебаева 31 октября.
Произошедшее прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.
Данный факт расследуется отделом полиции при УП Медеуского района – его зарегистрировали в едином реестре расследований по статье "Хулиганство" УК РК.
По информации стражей порядка, были задержаны пять участников потасовки. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка, пообещали в полиции. Также, по данным полиции, устанавливаются причины и другие обстоятельства конфликта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995389-massovaya-draka-proizoshla-v-odnom-iz-barov-almaty-zaderzhany-5-chelovek/