Массовая драка произошла в одном из баров Алматы. Задержаны 5 человек

Драка. Кадр из видео: t.me/almaty_kris_p

В Сети появилось видео массовой драки в одном из заведений Алматы. Стражи порядка задержали пятерых человек по данному факту, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Кадры с места событий появились в Telegram-канале almaty_kris_p. Автор утверждает, что инцидент произошел в одном из заведений южной столицы по улице Тулебаева 31 октября.

Произошедшее прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

Данный факт расследуется отделом полиции при УП Медеуского района – его зарегистрировали в едином реестре расследований по статье "Хулиганство" УК РК.

По информации стражей порядка, были задержаны пять участников потасовки. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка, пообещали в полиции. Также, по данным полиции, устанавливаются причины и другие обстоятельства конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995389-massovaya-draka-proizoshla-v-odnom-iz-barov-almaty-zaderzhany-5-chelovek/