Медики Мангистау обратились к объявившим голодовку безработным в Жанаозене

Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К бастующим безработным в Жанаозене с просьбой не вызывать их без надобности обратились медики Мангистау на своей странице в Facebook. Менее чем за сутки от протестующих поступило шесть таких вызовов.

Представители сообщества профессиональных медицинских работников Мангистау разместили в соцсети обращение к объявившим голодовку жанаозенцам.

"Мы, сообщество профессиональных медицинских работников Мангистау, которые ежедневно борются за жизни и здоровье своих пациентов, хотим обратиться к группе людей из 8 человек, которые вечером 10 мая объявили о намерении вести голодовку, с требованием трудоустройства в нефтегазовую отрасль в городе Жанаозен.

Меньше чем за 24 часа с начала голодовки со стороны протестующих поступило 6 звонков в скорую помощь с жалобами на ухудшение состояния.

Наши специалисты проверили состояние обратившихся (молодые мужчины, 1992-1999 годов рождения – граждане О.Б., Х.И., Ж.Е., Д.И., Д.Қ, Қ.Б.), у которых, по их словам, ухудшилось самочувствие, однако проблем со здоровьем обнаружено не было.

От госпитализации обратившиеся отказались, сославшись на то, что им необходимо продолжать свою акцию", – сообщили медики.

При этом отмечается, что сотрудников скорой помощи снимали на сотовые телефоны, чтобы в последующем опубликовать это в социальных сетях.

"Мы уважаем право граждан на мирное выражение своего мнения, однако просим не забывать, что вызов скорой помощи – это не инструмент для достижения своих целей и не информационный повод для социальных сетей.

К нам обращаются граждане, чье состояние требует экстренной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью. Мы постоянно спасаем человеческие жизни и прекрасно знаем цену каждой минуте и каждой пары рук квалифицированного медицинского персонала.

В Жанаозене в месяц к нам за медицинской помощью обращаются в среднем около 3000 человек. В день – от 90-100 человек. Как правило, это жертвы дорожно-транспортных происшествий, люди пожилого возраста, беременные и мамы маленьких детей, пациенты с травмами и серьезными заболеваниями", – добавили они.

Отмечается, что с начала акции протеста за медпомощью обратилось 189 жителей Жанаозена. В момент вызова протестующими бригад для измерения пульса и давления в скорую поступило 23 вызова одновременно:

ОКС (Инфаркт) – 1 вызов;

инсульт – 2 вызова,

беременные с болями в животе – 2 вызова;

роды – 2 вызова;

дети с температурой до 40 градусов – 13 вызовов;

вызовы от пожилых людей – 3 вызова.

"Мы, медицинские работники Мангистау, уважаем ваше право на выражение своего мнения. Но мы просим не использовать вызов скорой помощи как инструмент для достижения своих целей.

Мы не отказываемся помогать вам, и будем приезжать по первому вашему звонку для того, чтобы спасти ваши жизни и здоровье.

Просим просто помнить о том, что из-за этого мы можем не успеть на вызов к другим людям, которые считают минуты в ожидании приезда бригады скорой помощи. А ведь это может быть кто-то из ваших близких.

Давайте ценить и уважать друг друга!" – призвали медработники.

Напомним, что вчера аким Жанаозена Айбек Косуаков прокомментировал забастовку безработных у здания городской администрации. Он подчеркнул, что нельзя устроить всех сразу в нефтегазовую отрасль.

"Мы не можем в ущерб людям, спокойно ждущим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо", – заявил аким.

По данным издания Lada.kz, 10 мая безработные жители Жанаозена вновь собрались у акимата для проведения акции протеста. Полиция зафиксировала нарушение общественного порядка.

"Сотрудниками полиции 17 нарушителей были доставлены в управление полиции, где с ними была проведена профилактическая беседа. После их отпустили домой", – заявили в ДП региона.

Протест жанаозенцев в Астане

10 апреля 2023 года у здания Минэнерго в столице собралось более 60 человек с требованием трудоустройства в штат "Озенмунайгаза".

Как объяснили в нацкомпании "КазМунайГаз", собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.

Тогда работникам компании предложили перейти в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тыс. тенге, сообщали в КМГ. Но экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от условий, настаивая на отмене результатов тендера.

О ситуации высказывался министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Мы им сделали предложение не хуже. Предложили обеспечить работой. В условиях проведения конкурса обязательно ставится требование по качеству оборудования, количеству спецтехники, квалификации персонала. И я думаю, что здесь все-таки идет манипулирование информацией", – сказал он.

При этом вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтай Кульгинов объяснял, что собравшиеся у здания Минэнерго хотели, чтобы проигравшие компании все же выиграли тендер. Однако, как он отметил, это невозможно.

Позже стало известно, что рабочих, собравшихся у здания Минэнерго, задержали. В полиции Астаны прокомментировали произошедшее.

Между тем аким Жанаозена Айбек Косуаков записал видеообращение к жителям Жанаозена, вышедшим на городскую площадь, чтобы поддержать задержанных в Астане земляков.

Через некоторое время представители бастующих рабочих сделали заявление. Они сообщили, что всех людей, собравшихся ранее у здания Минэнерго, отправляют домой, в Мангистау. По их словам, вопросы и требования рабочих в дальнейшем будут решаться там с комиссией, в состав которой входят, в том числе, представители "КазМунайГаза".

Кроме того, требования жанаозенцев в Астане комментировали в Генпрокуратуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020173-mediki-mangistau-obratilis-k-obyavivshim-golodovku-bezrabotnym-v-zhanaozene/