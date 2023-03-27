Безработные сельчане перекрыли дорогу в Жетыбае, требуя устроить их в нефтяные компании (видео)

Безработные сельчане перекрыли дорогу в Мангистауской области. Кадр из видео: lada.kz

Безработные жители села Жетыбай в Мангистауской области устроили несанкционированный митинг, требуя, чтобы их устроили на работу в нефтяные компании, передает Lada.kz.

По сообщениям очевидцев, у здания акимата в Жетыбае собрались безработные сельчане. Они требовали у местной власти рабочие места с достойной зарплатой в нефтяных компаниях, которые ведут добычу в районе села.

"После этого, по неизвестным причинам, они перекрыли дорогу, ведущую к нефтепромыслу №6", – отметили авторы издания.

При этом в сельском акимате подтвердили, что сегодня около 10:30, у здания администрации собралось около 50 безработных граждан с требованием трудоустройства. С собравшимися встретился аким Жетыбая.

"Несмотря на разъяснительную работу местных исполнительных органов о том, что трудоустройство в нефтегазовую отрасль ведется согласно имеющимся вакансиям в нефтяных компаниях, пришедшие все равно потребовали немедленного трудоустройства. Они перекрыли дорогу, ведущую к нефтепромыслу №6 села, организовав незаконную акцию протеста, тем самым нарушив общественный порядок и ограничив свободу передвижения транспорта и людей", – сообщили в акимате Каракиянского района.

Село Жетыбай на карте. Скриншот: Google Maps

Собравшихся призвали собраться в Доме культуры села, где аким района Кыдырберды Беков и руководитель координации занятости и социальных программ региона провели с участниками незаконной акции разъяснительную работу.

"Безапелляционные требования собравшихся ничем не обоснованы, так как невозможно одномоментно трудоустроить всех жителей района в нефтегазовую отрасль. Нужно использовать возможности, предлагаемые центром занятости населения", – подчеркнул аким.

При этом в ведомстве отметили, что согласно региональной карте создания рабочих мест на 2023 год, по району планируется трудоустроить 3 287 человек (на постоянной основе – 2 748, временно – 539). Из них около 600 человек будут привлечены к активным мерам занятости. В этом направлении из бюджета выделили 708 миллионов тенге.

"С начала 2023 года в центр занятости обратилось 887 человек, из них 493 человека на сегодняшний день охвачены активными мерами занятости. Трудоустроено 362 человека (на постоянные рабочие места направлено 129 человек, на субсидируемые рабочие места – 233 человека).

В 2022 году на реализацию проекта "Жумыс жасаймын" было выделено 285,3 миллиона тенге, трудоустроено 106 человек. В 2023 году выделено 227 миллионов тенге. В настоящее время продолжают работу 109 человек", – подытожили в акимате района.

Добавим, что село Жетыбай находится в Каракиянском районе в Мангистауской области.

Сам район, как сообщается на официальном сайте акимата, основан в 1973 году. 10 населенных пунктов объединены в 4 сельских, 3 сельских округа. Центр – село Курык. Общая численность населения составляет 37 100 человек.

Также Жетыбай, по данным из Казахстанской энциклопедии, – это крупное нефтегазоконденсатное месторождение в Мангистауской области, на полуострове Мангышлак.

Месторождение Жетыбай было открыто в 5 июля 1961 года, а на скважине № 6 была получена первая мангыстауская нефть.

Сейчас разработку месторождения ведет казахская нефтяная компания АО "Мангистаумунайгаз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014250-bezrabotnye-selchane-perekryli-dorogu-v-zhetybae-i-trebovali-ustroit-ih-v-neftyanye-kompanii-video/